Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona'da Raphinha şoku... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde sakatlık ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağı öğrenildi.
8 MAÇTA 17 GOLLÜK ETKİ
29 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 8 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 3 asistle Barcelona'nın en etkili hücum silahı konumuna gelmişti.
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde sakatlık ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağı öğrenildi.
8 MAÇTA 17 GOLLÜK ETKİ
29 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 8 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 3 asistle Barcelona'nın en etkili hücum silahı konumuna gelmişti.
GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.