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Galatasaray öncesi Barça'ya büyük şok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'nın yıldızı Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Eylül 2026 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray öncesi Barça'ya büyük şok!
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Raphinha
Raphinha
Barcelona
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona'da Raphinha şoku... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raphinha, Brezilya'nın Avustralya ile oynadığı hazırlık maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki saatlerde sakatlık ile ilgili daha detaylı bir açıklama yapacağı öğrenildi.

8 MAÇTA 17 GOLLÜK ETKİ

29 yaşındaki oyuncu bu sezon oynadığı 8 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 3 asistle Barcelona'nın en etkili hücum silahı konumuna gelmişti.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında 13 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 

 

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