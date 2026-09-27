TikTok kapanacak mı? 2026 TikTok yasaklandı mı?



ABD'de yasaklanacak olan uygulamayı Türkiye'de de 40 milyon kişi kullanıyor. Amerika'da yarın başlayacak olan bu yasak için değerlendirmeler yapan Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav; 'TikTok Türkiye'de de kapanabilir' ifadelerini kullandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman "Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi.

Yayman; Hatay, Ankara, Adana, Mersin ve İstanbul'da karşılaştığı vatandaşların TikTok ile ilgili şikayette bulunduğunu kaydederek şunları söyledi:

- TikTok kullanmıyorum. Beni sokakta gören insanlar diyor ki, 'Bu TikTok'u kapatırsan, cennetin kapısına aralarsın.' TikTok'tan çok ciddi sayıda eleştiri var, ciddi sayıda şikayet var. TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor ve toplumda artık TikTok paylaşımları bir nefret objesine dönüşmüş durumda.

- Yaşını, başına almış insanların orada bir paylaşım yapmaları ve bir farkındalık oluşturmak için çok irrasyonel, absürt tavırlar içerisine girmeleri, sakil paylaşımlar yapmaları; bunları bir özgürlük alanı olarak görmüyorum. Burası tamamen insanlık değerlerinden uzaklaşmış, yerli ve milli değerler değil, topyekun evrensel değerlerden kopuş ve büyük bir yabancılaşma olarak görüyorum. Bunları kabul etmek mümkün değil.

- Tekrar TikTok'un Türkiye temsilcilerine ve küresel ağ sağlayıcılara bir kez daha seslenmek istiyorum; TikTok'un bu yaptıklarını asla kabul etmiyorum. Bu paylaşımları asla onaylamıyorum ve muhakkak TikTok'un topluluk kuralları başta olmak üzere Türkiye'nin moral değerlerine, ahlak değerlerine, geleneklerine uygun bir yayın politikası içerisinde olmasını bütün toplum gibi ben de milletimiz gibi bekliyorum.

Yayman, son günlerde TikTok'ta paylaşılmaya başlanan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili içeriklere de tepki göstererek "Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili TikTok'taki paylaşımları asla onaylamıyoruz, tasvip etmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir değer olarak içinin boşaltılması ve Mustafa Kemal figürünün trolleşmesine ve trolleştirilmesini asla onaylamıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir ve trolleşmenin bu noktaya gelmesi aslında dijital dünyanın içine girdiği krizin en önemli göstergelerinden bir tanesidir" diye konuştu.

Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini savunarak "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.

Amerikan kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olan TikTok, resmi olarak 19 Ocak'ta başlayacak olan yasağın başlamasına saatler kala ABD'de erişime kapatıldı.ABD'de 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız." şeklinde bir mesajla karşılaştı.Mesajın devamında TikTok, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştığını belirtti.ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, konuyla ilgili dünkü açıklamasında, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük ilave süre tanımayı düşündüğünü açıklamıştı.ABD Yüksek Mahkemesi, cuma günü, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasını onaylamıştı.Mahkeme, "Kongre, TikTok'un veri toplama uygulamaları ve yabancı bir hasımla ilişkisine dair ulusal güvenlik endişelerini gidermek için devredilmesinin gerekli olduğuna karar verdi." açıklamasını yapmıştı.Oy birliğiyle onanan karara göre, sosyal medya uygulaması, kararın yürürlüğe gireceği 19 Ocak'a kadar satılmaması durumunda, Google ve Apple gibi platformlardan silinecek ve uygulamanın söz konusu tarihten sonra telefon, tablet gibi cihazlara indirilmesi engellenmiş olacak.