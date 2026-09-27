Dün
BİTTİ
Slovenya
0
İskoçya
0
Dün
BİTTİ
Kuzey Makedonya
0
İsviçre
3
Dün
BİTTİ
Çekya
1
Hırvatistan
2
Dün
BİTTİ
İngiltere
2
İspanya
3
Dün
BİTTİ
San Marino
0
Finlandiya
7
Dün
BİTTİ
Faroe Adaları
1
Kazakistan
1
Dün
BİTTİ
Bulgaristan
1
Lüksemburg
2
Dün
BİTTİ
İzlanda
1
Estonya
1
Dün
BİTTİ
Arnavutluk
2
Beyaz Rusya
0
Dün
BİTTİ
Slovakya
2
Moldova
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
CANLI
Ertelendi
Bradford City
0
Barnsley
0
Dün
BİTTİ
Cambridge United
1
AFC Wimbledon
1
CANLI
Ertelendi
Milton Keynes Dons
0
Bromley
0
CANLI
Ertelendi
Mansfield Town
0
Leyton Orient
0
CANLI
Ertelendi
Notts County
0
Blackpool
0
Dün
BİTTİ
Plymouth Argyle
0
Burton Albion
1
CANLI
Ertelendi
Stevenage
0
Sheffield Wednesday
0
Dün
BİTTİ
Stockport County
1
Peterborough
0
Dün
BİTTİ
Wycombe Wanderers
2
Reading
2

Ernest Muçi, Arnavutluk'un galibiyet hasretini bitirdi

Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Belarus'u 2-0 mağlup ederek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 02:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ernest Muçi, Arnavutluk'un galibiyet hasretini bitirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında Belarus'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tiran'daki Air Albania Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanan Arnavutluk, tüm kulvarlardaki 5 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.

ASLLANI PENALTIDAN ATTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde Belarus, German Barkovskiy ile gole yaklaşırken kaleci Etrit Berisha gole izin vermedi.

Arnavutluk, Artem Kontsevoy'un Berat Djimsiti'ye yaptığı müdahalenin ardından penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Kristjan Asllani, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

TRABZONSPORLU MUÇI SAHNEDE

Golün ardından oyun üstünlüğünü artıran Arnavutluk, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı.

Elseid Hysaj'ın uzun pasında topla buluşan Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, tek vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

ARNAVUTLUK KONTROLÜ BIRAKMADI

Belarus, ikinci yarının başında Kirill Pechenin ile önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Arnavutluk ise Taulant Seferi, Kristjan Asllani ve Ylber Ramadani ile farkı artırmaya çalışsa da başka gol bulamadı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Arnavutluk sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arnavutluk 5 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirirken teknik direktör Rolando Maran da takımının başındaki ilk galibiyetini aldı. Belarus'un 6 maçlık yenilmezlik serisi ise sona erdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.