Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu

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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
İtalya'nın Milano kentinde oynanan final karşılaşmasına etkili başlayan Polonya, ilk seti 31-29 kazandı.
POLONYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
İkinci sette de oyun üstünlüğünü koruyan Polonya, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.
Fransa, üçüncü seti 25-20 kazanarak mücadelede kalmayı başardı.
ŞAMPİYONLUĞU DÖRDÜNCÜ SETTE ALDI
Dördüncü sette yeniden kontrolü eline alan Polonya, seti 25-16 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Polonya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
İtalya'nın Milano kentinde oynanan final karşılaşmasına etkili başlayan Polonya, ilk seti 31-29 kazandı.
POLONYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
İkinci sette de oyun üstünlüğünü koruyan Polonya, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.
Fransa, üçüncü seti 25-20 kazanarak mücadelede kalmayı başardı.
ŞAMPİYONLUĞU DÖRDÜNCÜ SETTE ALDI
Dördüncü sette yeniden kontrolü eline alan Polonya, seti 25-16 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Polonya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.