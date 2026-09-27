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Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu

CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Polonya bu sonuçla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Eylül 2026 02:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Polonya, Fransa'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu
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CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Polonya, Fransa'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

İtalya'nın Milano kentinde oynanan final karşılaşmasına etkili başlayan Polonya, ilk seti 31-29 kazandı.

POLONYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

İkinci sette de oyun üstünlüğünü koruyan Polonya, 25-19'luk skorla durumu 2-0'a getirdi.

Fransa, üçüncü seti 25-20 kazanarak mücadelede kalmayı başardı.

ŞAMPİYONLUĞU DÖRDÜNCÜ SETTE ALDI

Dördüncü sette yeniden kontrolü eline alan Polonya, seti 25-16 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Polonya, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

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