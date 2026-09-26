Trabzonspor'dan ön liberoya Eddy Doue hamlesi!

Yaz transfer döneminde kadrosuna 14 yeni isim katan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması da sürüyor. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estrela'da forma giyen 20 yaşındaki Eddy Doue'yi yeniden gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz döneminde transferi için girişimde bulunulan ancak anlaşma sağlanamayan Fransız futbolcu için Trabzonspor'un ara transfer döneminde yeniden Estrela'nın kapısını çalabileceği belirtildi.
TRABZONSPOR'DAN DOUE HAMLESİ
Fransa'da Dunkerque ve PSG altyapılarında yetişen Eddy Doue, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak Estrela'ya transfer oldu.
Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un radarına girdi ancak transfer gerçekleşmedi.
Bordo-mavili yönetimin, Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği genç oyuncu için bu kez ara transfer dönemi öncesinde harekete geçmek istediği ve oyuncu ile Estrela ile ön anlaşma yapmayı planladığı aktarıldı.
7 MAÇTA 3 ASİST
Fildişi Sahili asıllı olan ve Fransız vatandaşlığı bulunan Doue, yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
Merkez orta saha bölgesinde de görev yapabilen 1.80 boyundaki ön libero, Estrela formasıyla çıktığı 7 lig maçında 3 asist üretti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Eddy Doue'nin Estrela ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise aile bağı. Doue, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Desire Doue'nin kuzeni.
TRABZONSPOR'DAN DOUE HAMLESİ
Fransa'da Dunkerque ve PSG altyapılarında yetişen Eddy Doue, geçen sezonun devre arasında bedelsiz olarak Estrela'ya transfer oldu.
Kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 20 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un radarına girdi ancak transfer gerçekleşmedi.
Bordo-mavili yönetimin, Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği genç oyuncu için bu kez ara transfer dönemi öncesinde harekete geçmek istediği ve oyuncu ile Estrela ile ön anlaşma yapmayı planladığı aktarıldı.
7 MAÇTA 3 ASİST
Fildişi Sahili asıllı olan ve Fransız vatandaşlığı bulunan Doue, yeni sezona da etkili bir başlangıç yaptı.
Merkez orta saha bölgesinde de görev yapabilen 1.80 boyundaki ön libero, Estrela formasıyla çıktığı 7 lig maçında 3 asist üretti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Eddy Doue'nin Estrela ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç futbolcuyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise aile bağı. Doue, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Desire Doue'nin kuzeni.