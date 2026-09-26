Serdal Adalı'dan Beşiktaş'ın geleceği için önemli mesajlar!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fanatik'e verdiği röportajda siyah-beyazlı kulübün mali yapısından gayrimenkul projelerine, stat çalışmalarından kalıcı gelir kaynaklarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, son 1,5 yılda 460 milyon euroya yakın borç ödemesi yapıldığını belirtirken, futbol dışından ciddi gelir kaynakları oluşturulması gerektiğini vurguladı.
"YERİ GARANTİ OLAN TEK KİŞİ"
Yapılacak seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, görev süresiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.
"Beşiktaş'ta görev süresini ikiye düşürmek için çalışıyorlar. Adam iyiyse devam etsin. 3 sene çok uzun, 2 sene de az gibi geliyor. Beşiktaş gibi camialarda 3 sene çok uzun. İşi yapıyorsa, devam etsin. Kötü mü gitti? Bir başkası gelsin. Yönetimimizde 2 kadın yönetici olacak, tüzükte de var. Listede şu an yeri garanti olan tek kişi benim."
"İKİ YENİ PROJEMİZ VAR"
Gayrimenkul yatırımlarının Beşiktaş'ın geleceği açısından önemli olduğunu belirten Adalı, yeni projeler hakkında bilgi verdi.
"İki yeni projemiz var. Tapulu arazi satın alacağız. Gayrimenkul yatırımlarını sürdürmediğimiz müddetçe bu işin sonunu getiremeyiz. Akatlar'ı büyütmek için de hazırladığımız önemli bir proje bulunuyor. Altyapı basketbol takımlarımız için kapalı spor salonu yapacağız. Bunun yanında tahmin ediyorum iki antrenman sahasını da bölgeye kazandıracağız. O alanları tamamen yıktık, temizledik ve yeni projeye hazır hale getirdik."
"STADIMIZIN KAPASİTESİ 4 BİN 500 KİŞİ ARTACAK"
Beşiktaş'ın stadında yapılan çalışmalarla kapasitenin artırılacağını belirten Adalı, tribünlerdeki değişikliklerin taraftarlar tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.
"Bu arada stadımızın kapasitesi de kasım ayının sonunda yaklaşık 4 bin 500 kişi artacak. Koltukları daralttık ve tribünlerde daha bütün bir yapı oluşturduk. Taraftarlarımız da bu değişimden son derece memnun. Oyuncularımızın tamamı stat atmosferinden ve tribünlerin oluşturduğu coşkudan çok etkileniyor. Beşiktaş'ın kendi sahasındaki atmosferi gerçekten çok farklı."
"PATRON KULÜPLERİNE NİYE VERELİM"
Adalı, Kulüpler Birliği'nde gündeme gelen prim dağıtımıyla ilgili yaşanan görüş ayrılığını da anlattı.
"Şampiyonluklardan gelen primler var, havuzdan alınması gereken. Kulüpler Birliği toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu bana, '8-10 milyon sana bir şey yapmaz, kulüplere dağıtalım' dedi. Ben de şartım var dedim. Patron kulüplerine vermek istemediğimi belirttim. Şimdi adam kulüp sahibi, ben niye vereyim? Kasasına 10 milyon verdiğim adamdan iki gün sonra 10 milyon borç mu isteyeceğim? Onlar öyle yapmadı, herkese eşit dağıttı. Onun konusu açıldı Kulüpler Birliği'nde. Biz ve Galatasaray itiraz etmişti bu duruma."
"50 MİLYON EURO DAHA AZ FAİZ"
Beşiktaş'ın 2026 yılında faiz ödemelerinde düşüş yaşadığını belirten Adalı, kulüplerin borçlarının faaliyetler devam ettiği sürece tamamen sıfırlanmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.
"Beşiktaş, 2026 senesinde 2025'in rakamlarına göre 50 milyon Euro eksik faiz ödemiş. Futbol kulüplerinde faaliyet devam ettiği sürece borcun tamamen sıfırlanmasını beklemek de gerçekçi değil. Dükkanı kapatmadığınız müddetçe geliriniz, gideriniz ve borcunuz olacak. 'Futbol oynamaya devam ediyorum ama hiç borcum yok' demek mantığa aykırı. Dünya genelindeki büyük kulüplerin borçlarına da bakmak lazım."
"HERKES BORÇ YÜKSELDİ DİYOR"
Adalı, Beşiktaş'ın borç durumunun değerlendirilmesinde yalnızca borç rakamına bakılmaması gerektiğini savundu.
"Mali Genel Kurul'da da detaylı şekilde anlatacağım. Herkes 'Borç yükseldi' diyor ama kimse neden yükseldiğini konuşmuyor. Bir tarafta 34 futbolcunuz var, toplam değeri 100 milyon euro, borcunuz 150 milyon euro. Diğer tarafta yine 34 futbolcunuz var ancak kadronuzun değeri 300 milyon Euro'nun üzerine çıkmış, borcunuz da 300 milyon euro seviyesinde. Sadece borç rakamına bakarak değerlendirme yapmak doğru değil; kulübün elindeki varlığın değerine de bakmak gerekiyor."
"GELİR KAYNAKLARI YÜKSELMELİ"
Beşiktaş'ın futbol dışından yeni ve kalıcı gelir kaynakları oluşturması gerektiğini vurgulayan Adalı, gayrimenkul projelerinin bu noktada önemli olduğunu söyledi.
"Futbolun dışından ciddi bir gelir yaratmadığınız müddetçe mevcut gelirlerle bu borcun faizini dahi çevirmek çok zor. Önce kulübe dışarıdan yeni bir kaynak sokmanız gerekiyor. Bunun en gerçekçi yollarından biri de gayrimenkul projeleri. Her sene 300 milyon euro değerinde futbolcu yetiştirip satma şansınız yok. Bu nedenle kulübün elindeki imkanları büyütmeye çalışıyoruz. Sancaktepe'yi aldık, ayrıca bir üniversitenin spor salonunu da bünyemize kattık. Takımlarımızın antrenman yapabileceği alanları hazırlıyoruz. Bir yandan sportif yapıyı güçlendirirken diğer taraftan kulübün kalıcı gelir kaynaklarını artırmak zorundayız. Son 1.5 yılda 460 milyon Euro'ya yakın borç ödemesi yaptık. Ben bu paraları çok yönettim."
"YERİ GARANTİ OLAN TEK KİŞİ"
Yapılacak seçim öncesinde değerlendirmelerde bulunan Serdal Adalı, görev süresiyle ilgili görüşlerini de paylaştı.
"Beşiktaş'ta görev süresini ikiye düşürmek için çalışıyorlar. Adam iyiyse devam etsin. 3 sene çok uzun, 2 sene de az gibi geliyor. Beşiktaş gibi camialarda 3 sene çok uzun. İşi yapıyorsa, devam etsin. Kötü mü gitti? Bir başkası gelsin. Yönetimimizde 2 kadın yönetici olacak, tüzükte de var. Listede şu an yeri garanti olan tek kişi benim."
"İKİ YENİ PROJEMİZ VAR"
Gayrimenkul yatırımlarının Beşiktaş'ın geleceği açısından önemli olduğunu belirten Adalı, yeni projeler hakkında bilgi verdi.
"İki yeni projemiz var. Tapulu arazi satın alacağız. Gayrimenkul yatırımlarını sürdürmediğimiz müddetçe bu işin sonunu getiremeyiz. Akatlar'ı büyütmek için de hazırladığımız önemli bir proje bulunuyor. Altyapı basketbol takımlarımız için kapalı spor salonu yapacağız. Bunun yanında tahmin ediyorum iki antrenman sahasını da bölgeye kazandıracağız. O alanları tamamen yıktık, temizledik ve yeni projeye hazır hale getirdik."
"STADIMIZIN KAPASİTESİ 4 BİN 500 KİŞİ ARTACAK"
Beşiktaş'ın stadında yapılan çalışmalarla kapasitenin artırılacağını belirten Adalı, tribünlerdeki değişikliklerin taraftarlar tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.
"Bu arada stadımızın kapasitesi de kasım ayının sonunda yaklaşık 4 bin 500 kişi artacak. Koltukları daralttık ve tribünlerde daha bütün bir yapı oluşturduk. Taraftarlarımız da bu değişimden son derece memnun. Oyuncularımızın tamamı stat atmosferinden ve tribünlerin oluşturduğu coşkudan çok etkileniyor. Beşiktaş'ın kendi sahasındaki atmosferi gerçekten çok farklı."
"PATRON KULÜPLERİNE NİYE VERELİM"
Adalı, Kulüpler Birliği'nde gündeme gelen prim dağıtımıyla ilgili yaşanan görüş ayrılığını da anlattı.
"Şampiyonluklardan gelen primler var, havuzdan alınması gereken. Kulüpler Birliği toplantısında İbrahim Hacıosmanoğlu bana, '8-10 milyon sana bir şey yapmaz, kulüplere dağıtalım' dedi. Ben de şartım var dedim. Patron kulüplerine vermek istemediğimi belirttim. Şimdi adam kulüp sahibi, ben niye vereyim? Kasasına 10 milyon verdiğim adamdan iki gün sonra 10 milyon borç mu isteyeceğim? Onlar öyle yapmadı, herkese eşit dağıttı. Onun konusu açıldı Kulüpler Birliği'nde. Biz ve Galatasaray itiraz etmişti bu duruma."
"50 MİLYON EURO DAHA AZ FAİZ"
Beşiktaş'ın 2026 yılında faiz ödemelerinde düşüş yaşadığını belirten Adalı, kulüplerin borçlarının faaliyetler devam ettiği sürece tamamen sıfırlanmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.
"Beşiktaş, 2026 senesinde 2025'in rakamlarına göre 50 milyon Euro eksik faiz ödemiş. Futbol kulüplerinde faaliyet devam ettiği sürece borcun tamamen sıfırlanmasını beklemek de gerçekçi değil. Dükkanı kapatmadığınız müddetçe geliriniz, gideriniz ve borcunuz olacak. 'Futbol oynamaya devam ediyorum ama hiç borcum yok' demek mantığa aykırı. Dünya genelindeki büyük kulüplerin borçlarına da bakmak lazım."
"HERKES BORÇ YÜKSELDİ DİYOR"
Adalı, Beşiktaş'ın borç durumunun değerlendirilmesinde yalnızca borç rakamına bakılmaması gerektiğini savundu.
"Mali Genel Kurul'da da detaylı şekilde anlatacağım. Herkes 'Borç yükseldi' diyor ama kimse neden yükseldiğini konuşmuyor. Bir tarafta 34 futbolcunuz var, toplam değeri 100 milyon euro, borcunuz 150 milyon euro. Diğer tarafta yine 34 futbolcunuz var ancak kadronuzun değeri 300 milyon Euro'nun üzerine çıkmış, borcunuz da 300 milyon euro seviyesinde. Sadece borç rakamına bakarak değerlendirme yapmak doğru değil; kulübün elindeki varlığın değerine de bakmak gerekiyor."
"GELİR KAYNAKLARI YÜKSELMELİ"
Beşiktaş'ın futbol dışından yeni ve kalıcı gelir kaynakları oluşturması gerektiğini vurgulayan Adalı, gayrimenkul projelerinin bu noktada önemli olduğunu söyledi.
"Futbolun dışından ciddi bir gelir yaratmadığınız müddetçe mevcut gelirlerle bu borcun faizini dahi çevirmek çok zor. Önce kulübe dışarıdan yeni bir kaynak sokmanız gerekiyor. Bunun en gerçekçi yollarından biri de gayrimenkul projeleri. Her sene 300 milyon euro değerinde futbolcu yetiştirip satma şansınız yok. Bu nedenle kulübün elindeki imkanları büyütmeye çalışıyoruz. Sancaktepe'yi aldık, ayrıca bir üniversitenin spor salonunu da bünyemize kattık. Takımlarımızın antrenman yapabileceği alanları hazırlıyoruz. Bir yandan sportif yapıyı güçlendirirken diğer taraftan kulübün kalıcı gelir kaynaklarını artırmak zorundayız. Son 1.5 yılda 460 milyon Euro'ya yakın borç ödemesi yaptık. Ben bu paraları çok yönettim."