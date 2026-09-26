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Mbappe'den maç sonrası Arda Güler paylaşımı: "Habibi"

Kylian Mbappe, Türkiye-Fransa maçı sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler ile fotoğrafını "Habibi" notuyla paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Eylül 2026 14:56
Fotoğraf: X.com
Mbappe'den maç sonrası Arda Güler paylaşımı: 'Habibi'
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Kylian Mbappe'den Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MBAPPE'DEN ARDA'YA "HABİBİ"

Fransız yıldız, karşılaşmanın ardından Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler ile sohbet ettiği sırada çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Mbappe, Arda Güler ile birlikte olduğu fotoğrafın üzerine "Habibi" notunu ekledi.



CAMAVINGA DA PAYLAŞIMDA YER ALDI

Mbappe ayrıca Real Madrid'den takım arkadaşları Arda Güler ve Eduardo Camavinga'nın birlikte yer aldığı başka bir fotoğrafı da paylaştı.

Fransa Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesapları da Arda Güler'in formasıyla birlikte Mbappe ve Camavinga'nın yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Fransız Milli Takımı, üç futbolcunun sohbet ettiği anlara "Önce dostluk" notunu düştü.

ARDA VE MBAPPE RAKİP OLDU

Türkiye-Fransa karşılaşmasında Arda Güler 90 dakika sahada kalırken, Mbappe 54. dakikada Fransa'nın golünü attıktan sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle 59. dakikada oyundan çıktı.

İki futbolcu, Real Madrid'de takım arkadaşı olarak mücadele ederken bu kez milli takım formalarıyla karşı karşıya geldi.

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