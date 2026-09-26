Esteban Lepaul: 'Mükemmel bir akşamdı'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı oyuncusu Esteban Lepaul, mücadeleye ve takımının oyununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
"FRANSA FORMASIYLA İLK MAÇIMDI"
Fransa Milli Takımı'yla ilk karşılaşmasına çıkan Lepaul, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam Fransa formasıyla ilk maçımı zorlu bir galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mükemmel. O an farkında değildim, herkesin desteğiyle maça girdim. Bu skoru korumamız gerekiyordu. Sıkı çalışmak gerekiyordu."
"ZIDANE SAVUNMADA BAZI AYRINTILARI DÜZELTTİ"
Esteban Lepaul, Zinedine Zidane'ın devre arasındaki yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:
"Zidane devre arasında savunma konusunda birkaç ayrıntıyı düzeltti ama gereksiz bir şey değildi. Oyunculara kendi başlarına hareket edebilmeleri için özgürlük tanıyan birisi."
"FRANSA FORMASIYLA İLK MAÇIMDI"
Fransa Milli Takımı'yla ilk karşılaşmasına çıkan Lepaul, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam Fransa formasıyla ilk maçımı zorlu bir galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Mükemmel. O an farkında değildim, herkesin desteğiyle maça girdim. Bu skoru korumamız gerekiyordu. Sıkı çalışmak gerekiyordu."
"ZIDANE SAVUNMADA BAZI AYRINTILARI DÜZELTTİ"
Esteban Lepaul, Zinedine Zidane'ın devre arasındaki yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:
"Zidane devre arasında savunma konusunda birkaç ayrıntıyı düzeltti ama gereksiz bir şey değildi. Oyunculara kendi başlarına hareket edebilmeleri için özgürlük tanıyan birisi."