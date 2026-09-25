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Real Madrid'de Mourinho alarmı: El Clasico öncesi kritik viraj

Sezon başı olmasına rağmen Real Madrid'de Jose Mourinho ile başkan Florentine Perez arasında iplerin kopmak üzere olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylï¿½l 2026 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Real Madrid'de Mourinho alarmı: El Clasico öncesi kritik viraj
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Real Madrid'de sezonun ilk bölümünde alınan sonuçlar, teknik direktör Jose Mourinho üzerindeki baskıyı artırdı. İspanyol basını, Portekizli çalıştırıcı ile Başkan Florentino Perez arasında görüş ayrılıkları yaşandığını öne sürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Liga'daki ilk 7 maçında iki kez mağlup olan Real Madrid, lider Barcelona'nın 6 puan gerisine düştü. Son dört karşılaşmada gelen iki yenilginin ardından başkent ekibinde hem alınan sonuçlar hem de ortaya konulan futbol tartışılmaya başlandı.

TRANSFER PLANI GERİLİM YARATTI

Mundo Deportivo'nun haberine göre Mourinho ile Florentino Perez arasındaki gerilimin temelinde yaz transfer döneminde yaşanan görüş ayrılıkları bulunuyor.

Portekizli teknik adamın kadronun güçlendirilmesi için yönetime sunduğu bazı taleplerin karşılanmamasından rahatsız olduğu ve bu durumu kulüp yönetimine ilettiği belirtildi.

Real Madrid cephesinde ise sezon başındaki performansın beklentilerin altında kalması nedeniyle Mourinho'nun tercihleri ve takımın oyun anlayışı sorgulanmaya başladı.

EL CLASICO ÖNCESİ DÖRT KRİTİK SINAV

Madrid ekibi, milli aranın ardından oldukça zorlu bir fikstüre girecek. Real Madrid; Villarreal, Roma, Sevilla ve Leipzig karşılaşmalarının ardından 25 Ekim'de Barcelona'ya konuk olacak.

Bu süreçte alınacak sonuçların Mourinho üzerindeki baskının yönünü belirleyeceği ifade ediliyor. Real Madrid'in puan kayıplarını sürdürmesi hâlinde, El Clasico'nun Portekizli teknik adam açısından çok daha kritik bir karşılaşmaya dönüşebileceği kaydedildi.

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