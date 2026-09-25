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Curry: "Şampiyonluk beklentimiz değişmedi"

Stephen Curry, Golden State Warriors'ın şampiyonluk hedefinden vazgeçmediğini ancak yeni sezon öncesi önceliklerinin sağlıklı kalmak ve takımın oyun kimliğini yeniden oluşturmak olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylül 2026 14:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry: 'Şampiyonluk beklentimiz değişmedi'
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Stephen Curry, Golden State Warriors'ın yeni sezona girerken nasıl bir takım olması gerektiğini değerlendirdi. Dört kez şampiyonluk yaşayan yıldız, kulübün geçmiş başarıları nedeniyle her zaman en üst düzey beklentilerle karşılaştığını kabul etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Curry, "Elde ettiğimiz başarılar yüzünden her zaman şampiyonluk seviyesiyle kıyaslanacağız. Böyle olması da doğru" dedi. Mevcut kadro için ise sağlıklı kalmanın ve genç oyuncuların daha fazla katkı vermesinin önemli olduğunu belirtti.

38 yaşındaki oyuncu, Warriors basketbolunun kimliğini yeniden şekillendirme fırsatı gördüğünü söyledi:

"Elbette şampiyonluk yarışında olmak istiyoruz. Ama Warriors basketbolunun kimliğini koruyup onu yeniden yorumlayarak bir temel oluşturmak da heyecan verici. Benim içinse öncelik sağlıklı kalmak. Geçen sezon 30'dan fazla maç kaçırdım. Sezon başladığında tek odağım iyi basketbol oynamak."

Warriors son şampiyonluğunu 2022'de kazanmıştı.

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