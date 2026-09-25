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Trabzonspor'un forma satışlarında Salah etkisi

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın transferinin de etkisiyle forma satışında geçen sezona göre yüzde 152 artışla 116 bin adede ulaşarak dönemsel rekor kırdı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 14:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un forma satışlarında Salah etkisi
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Trabzonspor, sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın da etkisiyle bu sezon forma satışında rekor düzeye ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AA muhabirinin bordo-mavili kulüpten aldığı bilgiye göre forma satışında bu sezon dönemsel olarak rekor seviyeye ulaşıldı.

Trabzonspor, geçen sezon eylül sonunda 46 bin forma satışında kalırken, bu sezon aynı dönemde 116 bin forma sattı.

Bordo-mavili kulüp, forma satışında yüzde 152 artışla dönemsel rekor kırdı.

- Geçen sezon 200 bine yakın forma satılmıştı

Trabzonspor, geçen sezonun tamamında 200 bine yakın forma satışı gerçekleştirmişti.

Bu sezon 100 bin rakamını hızla deviren bordo-mavili kulübün geçen sezonki sayıyı rahat aşması bekleniyor.

- Kombine satışı da 25 bini geçti

Trabzonspor Kulübü, kombine kartta da bu yıl özellikle Salah'ın transferinden sonra satışları artırdı.

Bordo-mavili taraftarların önceki yıllara oranla kombine kart satışlarına ilgi gösterdiği ve bu rakamın 25 bini aştığı öğrenildi.  

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