Fenerbahçe'den dikkat çeken istatistikler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasını 6. sırada tamamlamasına rağmen saha içindeki üretkenliğiyle dikkat çekiyor.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 haftasında en fazla gol atan ve en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım konumunda bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KONTRATAKTAN GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, penaltısız duran top golleri konusunda da Süper Lig'in en üretken takımı olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda ilk 6 haftada rakiplerinin kontrataklarından gol yemedi.
Süper Lig'deki 18 takımın 17'si bu süreçte kontratak kaynaklı gol yerken, Fenerbahçe bunu yaşamayan tek takım oldu.
SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Sarı-lacivertliler, ilk 6 haftada toplam 6 gol yedi. Bu gollerin hiçbirinin duran toptan gelmemesi de dikkat çekti.
Fenerbahçe ayrıca Galatasaray ile birlikte Süper Lig'de girdiği pozisyonları en fazla kaçıran takım konumunda bulunuyor.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligin ilk 6 haftasında en fazla gol atan ve en yüksek gol beklentisi (xG) üreten takım konumunda bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KONTRATAKTAN GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, penaltısız duran top golleri konusunda da Süper Lig'in en üretken takımı olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler aynı zamanda ilk 6 haftada rakiplerinin kontrataklarından gol yemedi.
Süper Lig'deki 18 takımın 17'si bu süreçte kontratak kaynaklı gol yerken, Fenerbahçe bunu yaşamayan tek takım oldu.
SAVUNMADA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK
Sarı-lacivertliler, ilk 6 haftada toplam 6 gol yedi. Bu gollerin hiçbirinin duran toptan gelmemesi de dikkat çekti.
Fenerbahçe ayrıca Galatasaray ile birlikte Süper Lig'de girdiği pozisyonları en fazla kaçıran takım konumunda bulunuyor.