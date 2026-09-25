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Galatasaray'da Lemina için flaş karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aranın ardından Mario Lemina'yı savunmada değerlendirmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 25 Eylï¿½l 2026 13:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Lemina için flaş karar!
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Galatasaray'da Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından savunmadaki sorunlara çözüm aranıyor.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un milli arayı kadro üzerinde değişiklikler yapmak için değerlendireceği ve Mario Lemina'yı yeniden savunmada görevlendirmeyi planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LEMINA STOPERE GEÇECEK

Başakşehir maçında stoper olarak görev yapan ancak sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Mario Lemina'nın, milli aranın ardından bu bölgede forma giymesi bekleniyor.

Buruk, orta sahada ise Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisini kullanmaya devam edecek ve savunmadaki problemleri Lemina ile çözmeyi hedefliyor.

KASIMPAŞA MAÇINDA 11'E

Sakatlığından tamamen kurtulması beklenen Lemina'nın, milli ara sonrasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması planlanıyor.

Gabonlu futbolcunun Abdülkerim Bardakcı'nın yerine savunmaya yerleşmesi beklenirken, formsuzluğu devam eden Davinson Sanchez'in de zaman zaman yedek kulübesinde tutulabilir.

SAVUNMADA 10 GOL YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'in ilk 6 haftasında kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından savunma performansını geliştirmek isteyen Okan Buruk, milli ara sürecinde bu bölgeye yönelik yeni planını uygulamaya hazırlanıyor.

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