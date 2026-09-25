Orkun Kökçü için Ocak iddiası!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansın ardından Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
25 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den Liverpool'un devreye girdiği ve İngiliz ekibinin milli oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.
LIVERPOOL'UN RADARINDA
İddiaya göre Liverpool, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde orta sahaya lider özelliklere sahip bir oyuncu kazandırmak isterken Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.
İngiliz ekibinin scoutlarının Orkun'u yakından takip ettiği ve milli futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı aktarılırken, iki Premier Lig kulübünün daha 25 yaşındaki oyuncunun durumunu izlediği belirtildi.
DEVRE ARASINDA TEKLİF GELEBİLİR
Liverpool'un ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını resmi teklifle çalabileceği iddia edildi. Ancak Orkun'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NET
Siyah-beyazlı yönetimin ise Orkun Kökçü konusunda farklı bir planı olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde önemli rol üstlenen kaptanını ara transfer döneminde göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 53 resmi maçta 14 gol ve 14 asist üreterek 28 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon ise Süper Lig'de 6 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
25 yaşındaki futbolcu için Premier Lig'den Liverpool'un devreye girdiği ve İngiliz ekibinin milli oyuncuyu yakından takip ettiği öne sürüldü.
LIVERPOOL'UN RADARINDA
İddiaya göre Liverpool, teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde orta sahaya lider özelliklere sahip bir oyuncu kazandırmak isterken Orkun Kökçü'yü gündemine aldı.
İngiliz ekibinin scoutlarının Orkun'u yakından takip ettiği ve milli futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı aktarılırken, iki Premier Lig kulübünün daha 25 yaşındaki oyuncunun durumunu izlediği belirtildi.
DEVRE ARASINDA TEKLİF GELEBİLİR
Liverpool'un ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını resmi teklifle çalabileceği iddia edildi. Ancak Orkun'un Beşiktaş ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN TUTUMU NET
Siyah-beyazlı yönetimin ise Orkun Kökçü konusunda farklı bir planı olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın şampiyonluk ve Avrupa hedeflerinde önemli rol üstlenen kaptanını ara transfer döneminde göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Orkun Kökçü, Beşiktaş formasıyla 53 resmi maçta 14 gol ve 14 asist üreterek 28 gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon ise Süper Lig'de 6 maçın tamamında ilk 11'de görev yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE