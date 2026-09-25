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Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'ın yeni hücum hattı

Okan Buruk, milli ara sonrası Galatasaray'ın hücum hattını Osimhen, Batrakov, Leao ve Yunus Akgün'den oluşturmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 10:38
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'ın yeni hücum hattı
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Galatasaray'da milli arayla birlikte hücum planı da değişiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, daha fazla pas yapan, hücumda çeşitliliği artıran ve dikine çıkışları daha etkili kullanan bir takım oluşturmayı hedefliyor.

Yeni düzenin merkezine Batrakov'u yerleştirecek tecrübeli teknik adam, genç yıldızla özel olarak çalışacak.

Batrakov artık 10 numaranın değişmez ismi olacak.

SANE&BARIŞ KULÜBEYE

Batrakov'un merkeze yerleşmesiyle Yunus Akgün de yeniden sağ kanada geçecek.

Buruk'un ideal hücum dörtlüsü; sağda Yunus, solda Leao, 10 numarada Batrakov ve ileri uçta Osimhen'den oluşacak.

Sane sağ kanatta, Barış Alper sol kanatta ilk alternatif olarak forma bekleyecek. Buruk hem hücumdaki üretkenliği hem de yıldızlar arasındaki rekabeti artırmayı planlıyor.  

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