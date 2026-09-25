Bugün
19:00
Gürcistan
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Ukrayna
Bugün
21:45
İtalya
Belçika
Bugün
21:45
Türkiye
Fransa
Bugün
19:00
Ermenistan
Letonya
Bugün
21:45
Karadağ
Güney Kıbrıs
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
21:30
Girona
Albacete
Bugün
22:00
FC Dordrecht
Almere
Bugün
21:45
Galway United FC
Shelbourne
Bugün
21:45
Raith Rovers
Livingston
Bugün
21:45
Arbroath
Queen's Park
Bugün
21:45
Ayr United
Stenhousemuir
Bugün
21:45
Inverness CT
Greenock Morton
Bugün
13:00
Avustralya
Brezilya
Bugün
17:00
Hindistan
Panama
Bugün
16:00
Mozambik
Senegal
Bugün
16:00
Tanzanya
Gine Bissau
Bugün
18:00
Niger
Lesotho
Bugün
19:00
Togo
Burundi
Bugün
19:00
Malavi
Güney Sudan
Bugün
19:00
Nijerya
Madagaskar
Bugün
19:00
Sudan
Etiyopya
Bugün
19:00
Ruanda
Liberya
Bugün
22:00
Mali
Cape Verde
Bugün
22:00
Fas
Gabon
Bugün
22:00
Cezayir
Zambia
Bugün
22:00
Mısır
Angola
Bugün
22:00
Burkina Faso
Benin

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kulaklarını eleştiriye tıkadı!

Yoğun eleştirilerin ardından odağını tamamen saha içine çeviren İsmail Kartal, Samandıra'da teknik heyet ve futbolcularla birlikte dış gündemden uzaklaşarak Fenerbahçe'ye konsantre oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 08:46
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kulaklarını eleştiriye tıkadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Saha dışında yaşananların etkisiyle Fenerbahçe'den kopma noktasına gelen İsmail Kartal, çareyi kulaklarını tıkamakta buldu.

Eski takım arkadaşlarının eleştirilerinden bunalan, sosyal medya kuyusunda kaybolan Kartal, istifadan döndükten sonra kendisini dışarıdaki gündemden soyutlayarak tamamen saha içine motive oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem kendisini hem de oyuncularını korumak adına Samandıra'ya âdeta görünmez bir duvar ördü. Hocanın talebi doğrultusunda Samandıra'da kontrollü bir iletişim süreci başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SADECE FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sadece İsmail Kartal değil, bütün teknik heyet ve futbolcular eleştirilere kulaklarını kapatırken, özellikle sosyal medyadan uzak durma kararı alındı.

Rakiplerin gündemini de takip etmekten uzak duran Kartal ve ekibi, tamamen Fenerbahçe'ye konsantre oldu. Sarı-lacivertliler, artık sadece oyuncu performansları, takım oyunu, eksik yanlar ve hatalar üzerine çalışmalar yapıyor. "Tek işimiz kalitemizi sahaya yansıtacak işleri gerçekleştirmek" diyen İsmail Hoca'nın rakiplere dair tek çalışması da maç analizleri üzerine.

TAM KONSANTRASYON

İstifa sürecini geride bırakan İsmail Kartal, eleştiri yağmuruna kulaklarını tıkadıktan sonra büyük bir azimle çalışmalarına yoğunlaştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.