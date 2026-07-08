Retro Ne Zaman Bitiyor? Merkür Retrosu Bitiş Tarihi Ne Zaman?

2026 yılının Temmuz ayında yaşanan Merkür retrosunun 11 Temmuz 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren Merkür'ün yeniden ileri harekete geçeceği ifade ediliyor.

Merkür retrosu nedir?

Merkür retrosu, astrolojide Merkür gezegeninin Dünya'dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumuna verilen isimdir.

Astrolojik yorumlara göre bu dönemde;

İletişim sorunları,

Teknolojik aksaklıklar,

Seyahat planlarında değişiklikler,

Yanlış anlaşılmalar,

Eski konuların yeniden gündeme gelmesi

gibi etkilerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

Retro bitince ne olur?

Astrolojiye göre Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte:

İletişimin daha akıcı hale geldiği,

Elektronik cihazlarla ilgili sorunların azaldığı,

Yeni başlangıçlar için daha uygun bir döneme girildiği,

İmza ve önemli kararlar konusunda belirsizliklerin azaldığı

değerlendiriliyor.

Ancak bu yorumlar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir ve astrolojik inanışlara dayanmaktadır.

2026 yılında başka Merkür retrosu olacak mı?

Evet. Merkür, yıl içerisinde belirli dönemlerde birkaç kez retro hareketi yapıyor. Bu nedenle 2026'nın ilerleyen aylarında da yeni Merkür retrosu dönemleri yaşanacak.

Güncel retro takvimi astroloji takvimleri üzerinden takip edilebiliyor.

Retro döneminde nelere dikkat edilmeli?

Astrolojiye göre retro sürecinde:

Önemli belgeler dikkatle kontrol edilmeli,

Elektronik veriler yedeklenmeli,

Seyahat planları gözden geçirilmeli,

Ani kararlar yerine mevcut işler tamamlanmalı.

Bu öneriler astrolojik yorumlara dayanmaktadır.

Sonuç: Retro Ne Zaman Bitiyor?

Temmuz 2026'daki Merkür retrosunun 11 Temmuz 2026 tarihinde sona ermesi bekleniyor. Bu tarihten sonra Merkür'ün ileri hareketine başlamasıyla birlikte astrolojik yorumlara göre retro etkilerinin azalacağı ifade ediliyor.