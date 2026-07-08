Fran Garcia, Real Betis'e gidiyor

Real Madrid, 26 yaşındaki sol beki Fran Garcia'nın transferi için Real Betis ile 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 16:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fran Garcia, Real Betis'e gidiyor
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Real Madrid forması giyen Fran Garcia, Real Betis'e transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Romano'nun haberine göre, Real Madrid ve Real Betis, 26 yaşındaki sol bekin transferi için 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Real Betis, Fran Garcia'nın sonraki satışından Real Madrid'e yüzde 50 pay verecek.

İspanyol sol bekin kısa sürede Real Betis'e katılması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Fran Garcia, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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