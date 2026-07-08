Fran Garcia, Real Betis'e gidiyor

Real Madrid forması giyen Fran Garcia, Real Betis'e transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, Real Madrid ve Real Betis, 26 yaşındaki sol bekin transferi için 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
Real Betis, Fran Garcia'nın sonraki satışından Real Madrid'e yüzde 50 pay verecek.
İspanyol sol bekin kısa sürede Real Betis'e katılması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Fran Garcia, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Real Betis, Fran Garcia'nın sonraki satışından Real Madrid'e yüzde 50 pay verecek.
İspanyol sol bekin kısa sürede Real Betis'e katılması ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Real Madrid'de geride kalan sezonda 23 maçta süre bulan Fran Garcia, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.