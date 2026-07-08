Fatih Terim'den Galatasaray için paylaşım

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fatih Terim'den Galatasaray için paylaşım
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Fatih Terim'den Galatasaray için paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, tarihte bugün paylaşımı ile Terim'in futbolculuğu döneminde kulübe ilk imza attığı gün için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, paylaşımında, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim; 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı.Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İMPARATOR Fatih Terim." ifadelerini yazdı.

FATİH TERİM'DEN CEVAP

Galatasaray'ın kendisi için paylaşımına cevap veren Fatih Terim, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin En Güzel Yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse…" ifadelerini kullandı.



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