Çorum FK, Serdar Saatçı transferini açıkladı

Çorum FK, Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Serdar Saatçı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 15:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Serdar Saatçı transferini açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Trabzonspor'dan ayrılan 22 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın bonservisini alarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3+1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, genç savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar Saatçı'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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