Çorum FK, Serdar Saatçı transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Trabzonspor'dan ayrılan 22 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'nın bonservisini alarak kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3+1 YILLIK İMZA
Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, genç savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar Saatçı'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı belirtilirken, genç savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar Saatçı'ya hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.