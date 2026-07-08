Haber Tarihi: 08 Temmuz 2026 14:51 - Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 14:51

NATO Toplantısı Ne Zaman Bitecek? 2026 NATO Zirvesi Hangi Gün Sona Eriyor?

Ankara'da düzenlenen 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, dünya liderlerini bir araya getirirken vatandaşlar da zirvenin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Özellikle başkentte uygulanan güvenlik önlemleri ve trafik düzenlemeleri nedeniyle "NATO toplantısı ne zaman bitecek?" sorusu gündemde yer alıyor.

NATO Toplantısı Ne Zaman Bitecek? 2026 NATO Zirvesi Hangi Gün Sona Eriyor?
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2026 NATO Zirvesi, 7 Temmuz'da başlayan toplantıların ardından 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak son oturumlar ve ortak basın açıklamalarıyla tamamlanacak.
NATO Zirvesi kaç gün sürüyor?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi iki gün sürüyor.

Zirve kapsamında;

Liderler oturumları,
İkili görüşmeler,
Savunma ve güvenlik toplantıları,
Ortak deklarasyon çalışmaları,
Basın toplantıları

gerçekleştiriliyor.

NATO Zirvesi bittikten sonra yollar ne zaman açılacak?

Zirvenin sona ermesinin ardından Ankara'da uygulanan güvenlik tedbirleri ve trafik kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.


Ankara Valiliği'nin planlamasına göre yol kapatmalarının büyük bölümünün 9 Temmuz 2026 Perşembe günü sona ermesi ve trafiğin normal akışına dönmesi öngörülüyor.

Zirvede hangi konular görüşülüyor?

Liderler zirvesinde başlıca şu konular ele alınıyor:

NATO'nun savunma stratejisi,
Küresel güvenlik,
Bölgesel krizler,
Savunma harcamaları,
Terörle mücadele,
Müttefik ülkeler arasındaki iş birliği.
NATO Zirvesi'ne kimler katılıyor?

Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey yetkililer katılıyor. Ayrıca NATO Genel Sekreteri ve çeşitli uluslararası kuruluşların temsilcileri de toplantılarda yer alıyor.

Sonuç: NATO Toplantısı Ne Zaman Bitecek?

2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek. Zirvenin tamamlanmasının ardından Ankara'daki güvenlik önlemleri ve trafik kısıtlamalarının da kademeli olarak kaldırılması bekleniyor.

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