Rusya NATO Üyesi mi? Rusya NATO'ya Dahil mi?

Hayır. Rusya, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) üyesi değildir.

Rusya neden NATO üyesi değil?

NATO, 1949 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ülkelerin ortak savunmasını sağlamak amacıyla kuruldu. Rusya ise hiçbir dönemde NATO'ya üye olmadı.

Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği ile NATO karşı bloklarda yer aldı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rusya ile NATO arasında zaman zaman iş birliği girişimleri olsa da üyelik süreci hiç başlamadı.

Rusya ile NATO arasında ilişki var mı?

Rusya ile NATO arasında geçmişte diyalog ve iş birliği mekanizmaları oluşturuldu. Özellikle 2002 yılında kurulan NATO-Rusya Konseyi kapsamında çeşitli alanlarda temaslar gerçekleştirildi.

Ancak son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler ve güvenlik krizleri nedeniyle taraflar arasındaki ilişkiler önemli ölçüde gerildi.

NATO'nun kaç üyesi var?

2026 yılı itibarıyla NATO'nun 32 üyesi bulunuyor. İttifaka son olarak Finlandiya ve İsveç katılarak üye sayısını 32'ye çıkardı.

Üyeler arasında Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Polonya, Kanada ve diğer Avrupa ile Kuzey Amerika ülkeleri yer alıyor.

Rusya NATO'ya katılabilir mi?

Teorik olarak herhangi bir ülkenin NATO'ya katılması için ittifakın belirlediği siyasi ve askeri kriterleri karşılaması ve tüm üye ülkelerin oy birliğiyle onay vermesi gerekiyor.

Ancak mevcut siyasi ve güvenlik koşulları dikkate alındığında Rusya'nın NATO üyeliği gündemde bulunmuyor.

Sonuç: Rusya NATO Üyesi mi?

Hayır. Rusya NATO üyesi değildir ve ittifakın 32 üyesi arasında yer almamaktadır. Geçmişte diyalog mekanizmaları kurulmuş olsa da Rusya hiçbir zaman NATO'ya katılmamış, günümüzde ise taraflar arasındaki ilişkiler ciddi ölçüde gerilmiş durumdadır.