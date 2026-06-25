Haber Tarihi: 25 Haziran 2026 11:55 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 11:55

Altın Düşmeye Devam Edecek mi? Altın Fiyatlarında Yeni Beklentiler

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekiyor. "Altın düşmeye devam edecek mi?" sorusu, elinde altın bulunan veya yatırım yapmayı düşünen vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Altın Düşmeye Devam Edecek mi? Altın Fiyatlarında Yeni Beklentiler
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Altın fiyatlarının yönü; küresel piyasalar, dolar hareketleri, faiz kararları ve ekonomik gelişmelere göre şekilleniyor.
Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede birçok farklı etken rol oynayabiliyor.

Başlıca nedenler arasında:

Doların güç kazanması,
Faiz beklentilerinin değişmesi,
Kâr satışları,
Küresel risk algısındaki değişimler,
Yatırımcıların farklı piyasalara yönelmesi

bulunuyor.

Özellikle ons altındaki hareketler, gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Altın daha da düşer mi?


Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Doların seyri ve merkez bankalarının faiz politikaları, altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Eğer dolar güçlenmeye devam eder ve faiz beklentileri yüksek kalırsa altın üzerinde baskı oluşabilir.

Altın yeniden yükselir mi?

Altının yükselmesi için bazı gelişmeler destekleyici olabilir.

Bunlar arasında:

Küresel belirsizliklerin artması,
Enflasyon endişelerinin devam etmesi,
Faiz indirim beklentileri,
Güvenli liman talebinin yükselmesi

yer alıyor.

Bu tür gelişmeler altına olan ilgiyi artırabiliyor.

Gram altın ne olur?

Gram altın, yalnızca ons altından değil dolar/TL hareketlerinden de etkileniyor. Bu nedenle yurt içindeki altın fiyatlarında hem küresel hem de yerel piyasa gelişmeleri takip ediliyor.

Yatırımcılar gram altın için ons altın ve döviz hareketlerini birlikte değerlendiriyor.

Sonuç: Altın düşmeye devam edecek mi?

Altının kısa vadede yönü kesin olarak bilinmese de fiyatlar; dolar, faiz kararları, ekonomik veriler ve küresel gelişmelere göre değişiyor. Altın piyasasında yeni hareketlerin bu faktörlere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

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