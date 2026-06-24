Haber Tarihi: 24 Haziran 2026 14:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 14:53

MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2026 MSÜ Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecine katılan adaylar, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı? 2026 MSÜ Tercih Sonuçları Sorgulama Ekranı
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MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından erişime açılıyor.
2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, adayların gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlatılıyor.

Adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını MSB Personel Temin sistemi üzerinden takip edebiliyor.

MSÜ tercih sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ tercih sonuçları açıklandığında adaylar;

MSB Personel Temin internet sitesi,
Milli Savunma Bakanlığı duyuruları

üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.


Sonuç ekranında adayların hangi aşamaya devam edeceği ve yerleştirme bilgileri yer alacak.

MSÜ yerleştirme sonuçları sonrası ne olacak?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı olan adaylar için seçim aşaması faaliyetleri devam edecek.

Adaylar daha sonra;

Fiziki yeterlilik testi,
Mülakat,
Sağlık kontrolleri

gibi aşamalara katılabilecek.

MSÜ sonuçları açıklandı mı nasıl kontrol edilir?

Adayların sonuç sorgulama işlemi için resmi kaynakları takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Sonuç: MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru ile netleşecek. Adaylar sonuçlarını MSB'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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