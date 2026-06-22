Haber Tarihi: 22 Haziran 2026 16:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 16:00

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 22 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını araştırırken, günün maç programı da merak ediliyor.

Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 22 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Abone Ol
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda takımlar son 32 turuna kalabilmek için kritik mücadelelere çıkıyor.
22 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün Dünya Kupası'nda grup aşaması kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün programında yer alan maçlar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Takımların alacağı sonuçlar grup sıralamalarını doğrudan etkileyebileceği için her karşılaşma büyük önem taşıyor.

Bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

22 Haziran akşamı oynanacak mücadelelerde bazı takımlar üst tur biletini garantilemek isterken, bazı ekipler ise turnuvadaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Maç saatleri ve yayın bilgileri resmi yayıncı kuruluşların programlarında yer alıyor.

Dünya Kupası grup maçları devam ediyor


2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasında takımlar üç maçlık fikstürde puan mücadelesi veriyor. Grup liderleri ve üst sıralardaki ekipler doğrudan eleme turuna yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

Bu nedenle günün maçları, gruplardaki dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

Maçlar nereden takip edilebilir?

Dünya Kupası karşılaşmaları televizyon yayınları, dijital platformlar ve canlı skor uygulamaları üzerinden takip edilebiliyor. Futbolseverler güncel maç programlarını resmi yayın akışlarından kontrol edebiliyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 22 Haziran 2026 tarihinde Dünya Kupası'nda grup aşaması maçları oynanıyor. Futbolseverler gün boyunca ve akşam saatlerinde turnuvanın heyecan dolu karşılaşmalarını takip edebilecek.

Diğer Haberler

Jose Mourinho ayrılığa engel oldu: Gonzalo Garcia Real Madrid Jose Mourinho ayrılığa engel oldu: Gonzalo Garcia
Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya davet Fenerbahçe Fenerbahçe'den Rodrigo Becao'ya davet
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 22 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı Gündem Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 22 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
Antalyaspor'da görev dağılımı yapıldı! Antalyaspor Antalyaspor'da görev dağılımı yapıldı!
Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı Dünya Kupası 2026 Türkiye - ABD maçının hakemi açıklandı
Bayern Münih'ten Laimer için karar! Bayern Münih Bayern Münih'ten Laimer için karar!
Ortaokulda Sınıfta Kalma Var mı? 2026 Ortaokul Sınıf Tekrarı Şartları Gündem Ortaokulda Sınıfta Kalma Var mı? 2026 Ortaokul Sınıf Tekrarı Şartları
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı Fenerbahçe Fenerbahçe'de iki ayrılık kararı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kulüpler TFF'de seçim istiyor; Hacıosmanoğlu için geri sayım
2
Okan Buruk'tan 3 ismin transferine veto!
3
Galatasaray'da Joao Gomes için pazarlık başladı!
4
Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Matias Soule
5
Fenerbahçe golcüde en başa sardı
6
Como, Davinson Sanchez için indirim istiyor
7
Beşiktaş'ta Anguissa ısrarı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.