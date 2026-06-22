Fenerbahçe golcüde en başa sardı

Vedat Muriqi dışında bir golcü daha almakta kararlı olan Fenerbahçe, Serhou Guirassy ile Alexander Sörloth arasında yaşadığı gelgitte rotayı bir kere daha Gineli yıldıza kırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İsmail Kartal'ın öncelikli tercihi Norveçli olmasına rağmen, Atletico Madrid'in 35 milyon Euro'luk bonservis talebi, Sörloth'un 15 milyon Euro'luk yıllık ücret isteği sebebiyle sarı lacivertliler masadan kalktı.
Juventus'un 4 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Sörloth'tan vazgeçen Fenerbahçe, bir kez daha Serhou Guirassy için harekete geçti.
Ancak bu transfer de ekonomik şartlar sebebiyle kolay görünmüyor.
HAYALLER VE GERÇEKLER
Aykut Kocaman'la çalışmayı kabul eden Serhou Guirassy'le yıllık 10 milyon Euro'dan 3 senelik prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Gineli oyuncunun İsmail Kartal konusunda problem çıkarmayacağını düşünüyor. Ancak henüz Borussia Dortmund'la orta yol bulunabilmiş değil.
Seçim öncesi Alman ekibiyle 40 milyon Euro üzerinden prensip anlaşmasına varan Aziz Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturunca mali durumun beklediğinden daha kötü olduğunu görünce indirim talep etti.
Hedef Guirassy'i 30 milyon Euro'ya bitirmek, ancak Almanlar bu kadar büyük bir indirime sıcak bakmıyor.
FORMU YERİNDE
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla bütün kulvarlarda 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bundesliga'da 33 karşılaşmada 17 gol atan tecrübeli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.
Juventus'un 4 milyon Euro'luk teklifini kabul eden Sörloth'tan vazgeçen Fenerbahçe, bir kez daha Serhou Guirassy için harekete geçti.
Ancak bu transfer de ekonomik şartlar sebebiyle kolay görünmüyor.
HAYALLER VE GERÇEKLER
Aykut Kocaman'la çalışmayı kabul eden Serhou Guirassy'le yıllık 10 milyon Euro'dan 3 senelik prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Gineli oyuncunun İsmail Kartal konusunda problem çıkarmayacağını düşünüyor. Ancak henüz Borussia Dortmund'la orta yol bulunabilmiş değil.
Seçim öncesi Alman ekibiyle 40 milyon Euro üzerinden prensip anlaşmasına varan Aziz Yıldırım, başkanlık koltuğuna oturunca mali durumun beklediğinden daha kötü olduğunu görünce indirim talep etti.
Hedef Guirassy'i 30 milyon Euro'ya bitirmek, ancak Almanlar bu kadar büyük bir indirime sıcak bakmıyor.
FORMU YERİNDE
Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla bütün kulvarlarda 46 maça çıkan Guirassy, 22 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bundesliga'da 33 karşılaşmada 17 gol atan tecrübeli forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 maçta 4 gol ve 4 asist üretti.