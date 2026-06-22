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Fenerbahçe'de Guirassy mesaisi: Mateta da listede

Forvet hattını Vedat Muriç ile güçlendiren Fenerbahçe, ikinci golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin Serhou Guirassy için Borussia Dortmund ile temaslarını sıklaştırdığı, alternatif olarak Jean-Philippe Mateta'yı da listede tuttuğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 09:11
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Guirassy mesaisi: Mateta da listede
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Mallorca'dan eski yıldızı Vedat Muriç'i kadrosuna kattıktan sonra ikinci golcü transferine yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GUIRASSY İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile Borussia Dortmund arasındaki temaslar sıklaştı ve görüşmelerde belirli bir aşama alındı.

MATETA ALTERNATİF OLARAK LİSTEDE

30 yaşındaki Gineli forvet Guirassy'yi transfer listesinin ilk sırasına yazan Fenerbahçe, alternatiflerini de hazırladı. Serhou Guirassy transferinde herhangi bir aksilik yaşanması halinde Crystal Palace'ın forveti Jean-Philippe Mateta'nın adının öne çıkacağı belirtildi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın yakından tanıdığı ve beğendiği 28 yaşındaki Fransız forvetin takip edildiği kaydedildi. Mateta'nın Crystal Palace'tan ayrılmaya sıcak baktığı ve gelecek teklifleri beklediği bildirildi.

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