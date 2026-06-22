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Fenerbahçe'de ilk hedef stoper: Malang Sarr

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Lens ile kontratı sona eren Malang Sarr'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki Fransız stoperin temsilcisiyle görüştüğü, alternatif listede Kim Min Jae, Jose Gimenez ve Nathan Ake'nin de yer aldığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Haziran 2026 09:31
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de ilk hedef stoper: Malang Sarr
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarında savunma hattına öncelik verdi. Sarı-lacivertlilerin özellikle sol stoper bölgesine takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda Malang Sarr ile görüşmelere başladığı kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SARR İÇİN TEMASLAR BAŞLADI

Lens ile kontratı sona eren 27 yaşındaki Fransız stoperin temsilcisiyle yüz yüze görüşme yapıldığı belirtildi.

Malang Sarr'ın yıllık 8 ila 10 milyon euro civarında maaş beklentisi olduğu kaydedilirken, Fenerbahçe'nin bu konuda indirime gitmeye çalıştığı ifade edildi. Sol stoperde görev yapan Sarr, aynı zamanda sol bekte de oynayabiliyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Bonservisi elinde olan Malang Sarr'ı birçok kulübün takip ettiği belirtildi. Fransa'dan Marsilya ile Suudi Arabistan kulüpleri Al Hilal ve Al Diraiyah'ın da 27 yaşındaki savunmacıyla ilgilendiği kaydedildi.

Sarr'ın temsilcisiyle değerlendirmeler yapacağı ve gelen tekliflere göre karar vereceği ifade edildi.

ALTERNATİFLER HAZIR

Fenerbahçe'nin stoper listesinde Malang Sarr'ın yanı sıra birçok önemli isim bulunuyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın daha önce birlikte çalıştığı ve beğendiği Kim Min Jae'nin alternatifler arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki stoper için 20 milyon euro bonservis istendiği kaydedildi.

Listede ayrıca Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan 31 yaşındaki Jose Gimenez ve Manchester City'nin teklif beklediği 31 yaşındaki Nathan Ake de yer alıyor.

ADAYLAR DÜNYA KUPASI'NDA

Transfer alternatifleri arasında gösterilen Kim Min Jae, Nathan Ake ve Jose Gimenez, Dünya Kupası'nda yer alıyor.

Üç stoperin de menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yaptığı vurgulanırken, Malang Sarr'ın durumuna göre bu isimlerden biri için görüşmelerin hızlanabileceği belirtildi.

Fenerbahçe yönetiminin stoper transferini en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

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