Manchester United'da Sesko kararı!

Manchester United, Benjamin Sesko ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin teknik direktörü Michael Carrick, 23 yaşındaki santrforu uzun vadeli planlarının kilit oyuncularından biri olarak görüyor.
TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United, Carrick'in bu düşüncesinin ardından Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği Sesko'yu bu yaz bırakmak istemiyor.
Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Benjamin Sesko, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.
TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United, Carrick'in bu düşüncesinin ardından Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği Sesko'yu bu yaz bırakmak istemiyor.
Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Benjamin Sesko, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.