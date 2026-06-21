21 Haziran
İspanya-Suudi Arabistan
4-0
21 Haziran
Belçika-İran
22:00
22 Haziran
Uruguay-Cape Verde
01:00
22 Haziran
Yeni Zelanda-Mısır
04:00

Manchester United'da Sesko kararı!

Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Benjamin Sesko'yu bırakmak istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 20:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Sesko kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Manchester United, Benjamin Sesko ile ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin teknik direktörü Michael Carrick, 23 yaşındaki santrforu uzun vadeli planlarının kilit oyuncularından biri olarak görüyor.

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Manchester United, Carrick'in bu düşüncesinin ardından Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği Sesko'yu bu yaz bırakmak istemiyor.

Manchester United'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan Benjamin Sesko, 12 gol attı ve 1 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.