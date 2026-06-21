20 Haziran
Hollanda-İsveç
5-1
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
2-1
21 Haziran
Ekvador-Curacao
0-012'
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
1-2

8 yıllık hasret bitti: Malaga yeniden LaLiga'da

İspanya LaLiga 2 yükselme play-off finali rövanş maçında Almeria'yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Malaga, 2017-2018 sezonunda veda ettiği LaLiga'ya geri dönmenin coşkusunu yaşadı. Uzatma dakikalarında iki kırmızı kartın çıktığı zorlu mücadelede Endülüs ekibine turu getiren goller Carlos Chupe ve David Larrubia'dan geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 01:59 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 02:02
Haber: Sporx.com dış haberler
8 yıllık hasret bitti: Malaga yeniden LaLiga'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya LaLiga'ya yükselen son takım belli oldu. LaLiga 2 play-off finali ilk maçında sahasında Almeria ile golsüz berabere kalan Malaga, rövanş mücadelesinde rakibine UD Almeria Stadium'da konuk oldu. Sahadan 2-1'lik zaferle ayrılan konuk ekip, adını İspanya futbolunun zirvesine yazdırmayı başardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOL PERDESİNİ CARLOS CHUPE AÇTI

Büyük bir çekişmeye sahne olan kritik müsabakada sessizliği bozan taraf konuk ekip oldu. Malaga, 65. dakikada Carlos Chupe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden yalnızca altı dakika sonra, 71. dakikada sahneye çıkan David Larrubia farkı ikiye çıkararak Malaga'yı iyice rahatlattı. Ev sahibi Almeria'nın bu gollere cevabı 76. dakikada Leonardo Baptisto'dan gelse de, bu tek gol ev sahibi ekibin tur umutlarını yeşertmeye yetmedi.

UZATMALARDA ÇİFTE KIRMIZI KART

Karşılaşmanın son anları ise büyük bir sinir harbine sahne oldu. Almeria forması giyen Thalys Henrique, 90+5. dakikada şiddetli hareketi nedeniyle hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Malaga'da ise 90+9. dakikada Aaron Ochoa, yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Elde edilen bu tarihi galibiyetin ardından Malaga, en son 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği ve veda etmek zorunda kaldığı LaLiga'ya yıllar sonra görkemli bir dönüş yapmış oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.