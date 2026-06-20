Muğlaspor'da Koşukavak dönemi

Yeni sezonda tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, teknik direktörlük görevine Yalçın Koşukavak'ı getirdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını resmi hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Yalçın Koşukavak. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için deneyimli çalıştırıcı Yalçın Koşukavak ile anlaşmaya varmıştır. Yalçın Koşukavak'a Muğlaspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
DENEYİMLİ İSİM GÖREVE GELDİ
Teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüpte görev yapan Yalçın Koşukavak, son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştırdı. Deneyimli teknik adam daha önce Karacabey Belediyespor, Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor, Kayserispor, Manisa FK ve Boluspor'da da görev yaptı.
DENEYİMLİ İSİM GÖREVE GELDİ
Teknik direktörlük kariyerinde birçok kulüpte görev yapan Yalçın Koşukavak, son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştırdı. Deneyimli teknik adam daha önce Karacabey Belediyespor, Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursaspor, Denizlispor, Kayserispor, Manisa FK ve Boluspor'da da görev yaptı.