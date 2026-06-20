Böyle olacağını hiç düşünmemiştik: A Milli Takım'dan Dünya Kupası'na veda!

Mert Müldür'ün kafa vuruşu iki direğe de takıldı. pic.twitter.com/h22czU3a8k — Sporx (@sporx) June 20, 2026

🔴 Almiron ağzını kapatarak bir şeyler söylediği için VAR kontrolü sonrası kırmızı kart gördü.pic.twitter.com/gSwIe0Hiyi https://t.co/XLmSyEGsH0



— Sporx (@sporx) June 20, 2026