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Bodrum'da Celal Dumanlı yeni sözleşme bekliyor

Bodrum FK, kulüpte 20 yıldır forma giyen Celal Dumanlı ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 14:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum'da Celal Dumanlı yeni sözleşme bekliyor
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1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde 20 yıldır forma giyen deneyimli santrafor Celal Dumanlı'nın ay sonunda sözleşmesi sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlılarda Süper Amatör Lig (SAL), Bölgesel Amatör Lig (BAL), 3'üncü, 2'nci, 1'inci ve Süper Lig'de forma giymeyi başaran tek futbolcu olan 32 yaşındaki oyuncuyla yeniden mukavele yapılması gündeme geldi.

Geride kalan sezonda ciddi bir sakatlık yaşayıp aylarca sahalardan uzak kalan Celal'in de kariyerini Bodrum FK'da sürdürmek istediği kaydedildi.

Yönetimin en kısa sürede Celal'la görüşüp, efsaneleşen futbolcuyla yola devam edeceği kaydedildi. 

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