Galatasaray'da Johan Manzambi sürprizi

Galatasaray, yabancı kontenjanları dolu olduğu için genç yıldızları tarıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mauro Icardi'den boşalması muhtemel görünen 1 kişilik kontenjanı şimdilik boş bırakan sarı-kırmızılılar yeni yabancı kuralına uygun şekilde 23 yaş altı oyunculara gidiyor. Bunlardan biri de Johan Manzambi. İsviçre formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteren 20 yaşındaki oyuncu Bosna Hersek maçında attığı 2 golle yıldızını parlattı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Johan Manzambi transferine oldukça sıcak yaklaşıyor. Çünkü hem onun istediği gibi pres yapıyor hem de ceza sahasına attığı sürpriz koşularla gol kovalıyor.
Geçen sezon Freiburg'da 47 maçta 7 gol, 9 asistle oynadı. Alman temsilcisi Dünya Kupası'nda kendini gösteren Manzambi için 50 milyon euro talep ediyor. Manzambi'nin kulübü Freiburg ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Johan Manzambi transferine oldukça sıcak yaklaşıyor. Çünkü hem onun istediği gibi pres yapıyor hem de ceza sahasına attığı sürpriz koşularla gol kovalıyor.
Geçen sezon Freiburg'da 47 maçta 7 gol, 9 asistle oynadı. Alman temsilcisi Dünya Kupası'nda kendini gösteren Manzambi için 50 milyon euro talep ediyor. Manzambi'nin kulübü Freiburg ile 2030 yılına kadar kontratı bulunuyor.