Porto'dan Singo'ya teklif hazırlığı

Galatasaray'da gözler Wilfried Singo'ya çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PORTO'DAN YAKIN TAKİP
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla beğeni toplayan 25 yaşındaki sağ beki Avrupa'dan birçok kulüp izlemeye başladı. Daha önce Monaco'da oynarken de yakından takip edilen Singo için kulüplerin tekrar harekete geçtiği vurgulandı. Portekiz'de sezonu şampiyon tamamlayan Porto'nun başarılı futbolcuyu istediği ve kısa sürede resmi temaslara geçeceği dile getirildi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Teknik direktör Francesco Farioli'nin Fildişili savunmacıyı kadrosunda görmek istediği ve Porto'nun resmi teklif iletmeye hazır olduğu aktarıldı.
OKAN BURUK'TAN TAM NOT
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'nun 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansına tam not verdi.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Ekvador'u 1-0 yendiği maçta Singo galibiyet golünün asistini yapmıştı. Buruk da Singo'nun performansını çok beğendiğini söylemişti.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili formasıyla beğeni toplayan 25 yaşındaki sağ beki Avrupa'dan birçok kulüp izlemeye başladı. Daha önce Monaco'da oynarken de yakından takip edilen Singo için kulüplerin tekrar harekete geçtiği vurgulandı. Portekiz'de sezonu şampiyon tamamlayan Porto'nun başarılı futbolcuyu istediği ve kısa sürede resmi temaslara geçeceği dile getirildi.
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Teknik direktör Francesco Farioli'nin Fildişili savunmacıyı kadrosunda görmek istediği ve Porto'nun resmi teklif iletmeye hazır olduğu aktarıldı.
OKAN BURUK'TAN TAM NOT
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfried Singo'nun 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansına tam not verdi.
Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Ekvador'u 1-0 yendiği maçta Singo galibiyet golünün asistini yapmıştı. Buruk da Singo'nun performansını çok beğendiğini söylemişti.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan 25 yaşındaki Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.