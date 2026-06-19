19 Haziran
ABD-Avustralya
2-0
20 Haziran
İskoçya-Fas
01:00
20 Haziran
Brezilya-Haiti
03:30
20 Haziran
Türkiye-Paraguay
06:00
19 Haziran
Drogheda Utd-Shelbourne
2-2
19 Haziran
Galway United FC-Derry City
2-1
19 Haziran
St Patricks-Sligo Rovers
2-0
19 Haziran
Waterford FC-Shamrock
0-2
19 Haziran
Bohemian FC-Dundalk
1-2

Barış Göktürk'ten şampiyonluk için açıklama: "Çok mutluyuz"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Beşiktaş GAİN maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Haziran 2026 23:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Barış Göktürk'ten şampiyonluk için açıklama: 'Çok mutluyuz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko'ya yaşattıkları sevinç için teşekkür etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın ardından başkan vekili Barış Göktürk ve Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan açıklamalarda bulundu.

Teknik ekibe ve oyunculara teşekkür eden Göktürk, "Çok mutluyuz. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Eski başkanlarımıza ve eski yönetim kurulu üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Mevcut yönetim kurulu olarak biz sadece burada böyle bir şerefe nail olduk. Sayın Ömer Onan bizim efsanemiz. İnşallah o çok daha büyük başarılara bize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Futbol AŞ Yöneticisi Ömer Onan ise yeni yönetimin çok kısa süre önce göreve başladığını anımsatarak, "Yönetim kurulu olarak takımımıza gittik. Hem destek verdik, başarılar diledik. Zaten bu takım çok önemli başarılar kazandı. Biz de yanlarında olduk. Burada emeği olan bundan önceki başkanlar, şube başkanları, yöneticiler, yönetim kurulları, epsine teşekkür ediyoruz. Güzel bir takımımız var. Şimdi onlarla oturacağız, bu şampiyonluktan sonra daha iyi nasıl yapabiliriz onu konuşacağız. Tekrar Dörtlü Final, şampiyonluklar, lig şampiyonlukları için hocamızla, genel menajerimizle oturacağız, yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Onan, "Ayağımızın tozuyla da bizim için güzel oldu. Çocuklara da oyuncularımıza, hocamıza, teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız heyecanlı. İnşallah bütün branşlarda önümüzdeki sezon da bu şampiyonlukları yaşarız. Bütün camia kenetleniriz ve bu şampiyonluklardan her branşta daha fazla yaparız." diyerek sözlerini tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.