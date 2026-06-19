Austin Reaves'in kararında para tek belirleyici olmayacak

Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves'in yaklaşan serbest oyuncu döneminde vereceği kararda paranın tek belirleyici unsur olmayacağı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oyuncuya yakın kaynaklar, Reaves'in kariyerinin tamamını Los Angeles Lakers formasıyla geçirme fikrine her zaman sıcak baktığını belirtiyor.
Reaves'in bu yaz 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu olması bekleniyor.
Bu durum onu piyasanın en dikkat çekici isimlerinden biri haline getiriyor.
Lakers, Reaves'e beş yıl için toplam 241 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edebilecek durumda.
Rakip takımların sunabileceği en yüksek teklif ise dört yıl ve 179 milyon dolar seviyesinde.
Reaves'in yalnızca 20.9 milyon dolarlık bir maaş sınırı yüküne sahip olması, Lakers'a yaklaşık 50 milyon dolarlık ek maaş boşluğu yaratıyor.
Bu da Los Angeles ekibinin başka serbest oyunculara yönelirken aynı zamanda Reaves'i de yeniden kadrosuna katabilmesine olanak tanıyor.
Eğer Reaves maksimum kontratın altında bir anlaşmaya razı olursa, Lakers'ın kadro kurma esnekliği daha da artacak.
Bu durum aynı zamanda takımın ikinci lüks vergi apronu sınırını aşması halinde karşılaşacağı çeşitli yaptırımlardan kaçınmasına da yardımcı olabilir.
Reaves, NBA'deki beşinci sezonunda kariyerinin en iyi performansını ortaya koydu.
51 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23.3 sayı, %49 saha içi isabet oranı, %36 üç sayı yüzdesi, 5.5 asist, 4.7 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.
Ancak sezon içinde yaşadığı sol baldır sakatlığı ve Houston Rockets'a karşı oynanan ilk tur playoff serisinin başında geçirdiği oblik sakatlığı nedeniyle kariyerinin en düşük maç sayısında kaldı.
Lakers genel menajeri Rob Pelinka ise Reaves'in takımda kalacağı konusunda iyimser konuştu.
"Bu yolculuğa bir Lakers oyuncusu olarak başladı ve bize çok net şekilde bu yolculuğun Lakers oyuncusu olarak devam etmesini istediğini söyledi."
"Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Onun hikayesinin mor ve altın renklerle yazılmaya devam etmesini istiyoruz."
"Her iki taraf da burada kalması ve kariyerini burada sürdürmesi için bir çözüm bulmak istediğini açıkça ortaya koymuş durumda."
Öte yandan yeniden yapılanma sürecindeki Brooklyn Nets'in, Reaves'e ciddi ilgi göstermesi beklenen takımlar arasında yer aldığı belirtildi.
Nets'in dört yıllık maksimum kontrat teklif edebilecek maaş boşluğuna sahip olduğu ifade edildi.
Reaves'in bu yaz 14.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek sınırsız serbest oyuncu olması bekleniyor.
Bu durum onu piyasanın en dikkat çekici isimlerinden biri haline getiriyor.
Lakers, Reaves'e beş yıl için toplam 241 milyon dolarlık bir sözleşme teklif edebilecek durumda.
Rakip takımların sunabileceği en yüksek teklif ise dört yıl ve 179 milyon dolar seviyesinde.
Reaves'in yalnızca 20.9 milyon dolarlık bir maaş sınırı yüküne sahip olması, Lakers'a yaklaşık 50 milyon dolarlık ek maaş boşluğu yaratıyor.
Bu da Los Angeles ekibinin başka serbest oyunculara yönelirken aynı zamanda Reaves'i de yeniden kadrosuna katabilmesine olanak tanıyor.
Eğer Reaves maksimum kontratın altında bir anlaşmaya razı olursa, Lakers'ın kadro kurma esnekliği daha da artacak.
Bu durum aynı zamanda takımın ikinci lüks vergi apronu sınırını aşması halinde karşılaşacağı çeşitli yaptırımlardan kaçınmasına da yardımcı olabilir.
Reaves, NBA'deki beşinci sezonunda kariyerinin en iyi performansını ortaya koydu.
51 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23.3 sayı, %49 saha içi isabet oranı, %36 üç sayı yüzdesi, 5.5 asist, 4.7 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.
Ancak sezon içinde yaşadığı sol baldır sakatlığı ve Houston Rockets'a karşı oynanan ilk tur playoff serisinin başında geçirdiği oblik sakatlığı nedeniyle kariyerinin en düşük maç sayısında kaldı.
Lakers genel menajeri Rob Pelinka ise Reaves'in takımda kalacağı konusunda iyimser konuştu.
"Bu yolculuğa bir Lakers oyuncusu olarak başladı ve bize çok net şekilde bu yolculuğun Lakers oyuncusu olarak devam etmesini istediğini söyledi."
"Biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Onun hikayesinin mor ve altın renklerle yazılmaya devam etmesini istiyoruz."
"Her iki taraf da burada kalması ve kariyerini burada sürdürmesi için bir çözüm bulmak istediğini açıkça ortaya koymuş durumda."
Öte yandan yeniden yapılanma sürecindeki Brooklyn Nets'in, Reaves'e ciddi ilgi göstermesi beklenen takımlar arasında yer aldığı belirtildi.
Nets'in dört yıllık maksimum kontrat teklif edebilecek maaş boşluğuna sahip olduğu ifade edildi.