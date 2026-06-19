Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mert Günok: ''En büyük hatamız buydu''

A Milli Futbol Takımı kalecisi Mert Günok, "Avustralya maçında eksik olan buydu" dedi ve en büyük hatalarını açıkladı

calendar 19 Haziran 2026 09:44 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 10:02
Haber: NTV, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Mert Günok: ''En büyük hatamız buydu''
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A Milli Futbol Takımı kalecisi Mert Günok, 2026 Dünya Kupası'nda 2-0 yenildikleri Avustralya maçı için özeleştiri yaptı ve karşılaşmadaki en önemli eksiklerini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Mert Günok, Paraguay karşısında final maçına çıkacaklarını söyledi.

Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mert Günok, takımdaki havanın iyi olduğunu aktardı.

Avustralya karşısında istemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını dile getiren Mert Günok, şöyle konuştu:

"Bu maçın ardından haklı olarak çok fazla eleştiriye maruz kaldık. Ülkemizin beklentisi büyük, biz de büyük umutlarla geldik. Ama siz de gördünüz, turnuvada favori gösterilen takımların puan kaybettiklerini gördük. İlk maçı çok kötü oynamadık. Sonuçta vurduğumuz şutlardan birisi gol olsaydı, girdiğimiz pozisyonlardan birisini değerlendirseydik daha farklı şeyler konuşurduk. Bunu daha önce yaşadık. Avrupa Şampiyonası'nda Arda Güler çok uzaktan vurdu gol oldu, Mert Müldür zor bir topa vurdu gol oldu. Turnuvaya galibiyetle başlamıştık. Burada bunu yapamadık. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Yarın çok önemli bir maçımız var, bizim için final maçı. İyi şekilde hazırlandık. Milletimizin desteğini biliyoruz. İyi oynamadığımız zaman bizi eleştireceklerdir, bu seviyede bu durum gayet normal. Ama hem onları sevindirmek hem de üstümüze düşeni yapmak istiyoruz."

"DAHA ÇABUK OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Turnuvada oynanan bütün karşılaşmaları izlediklerini dile getiren Mert Günok, "Defans yapan takımlar çoğunlukta. Paraguay'ın yarın sahaya nasıl bir anlayışla çıkacağını bilmiyoruz ama ilk maçlarında ABD'den 4 gol yedikleri için Avustralya gibi bir oyun oynayabilirler. Önemli olan bizim nasıl oynadığımız, girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz. Oyunu daha çabuk oynamamız gerekiyor. Avustralya maçında biraz eksik olan da buydu, bunları analiz ettik. İyi bir oyunla galip gelmesini bileceğiz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI ŞEKİLDE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'de eleştirilerin hem iyi hem de kötü yönde coşkulu şekilde olduğunu ifade eden Mert Günok, bunlara alışkın olduklarını belirtti.

Takımda Avrupa'nın birçok önemli liginde oynayan deneyimli futbolcuların olduğunun altını çizen tecrübeli kaleci, "Bu seviyede eleştirilere alışkın olmalıyız. Herkes bizim iyi olmamızı istiyor, bu eleştirilerin yoğunluğu da belki bu yüzden. İnşallah biz galip geleceğiz ama yine eleştiriler olacaktır. Önemli olan kazanmak ve turnuvada gidebildiğimiz kadar gitmek. Bu takım birçok aşamadan geçti. Avrupa Şampiyonası olsun, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne çıkmak olsun, bu takım aynıydı. Buraya nasıl geldiysek, buradan da başarılı şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaleciler arasında sürekli konuştuklarını aktaran Mert Günok, şunları söyledi:

"Kaleciler olarak iyi bir arkadaşlığımız var. Uğurcan bu sene iyi bir sezon geçirdi. Hem ligde hem Avrupa'da hem de milli takımda başarılı maçlar çıkardı. Benim ona çok fazla şey söylememe gerek yok. İlk maçta bazı eleştirilere maruz kaldı. Hem bu sezon hem de genel olarak performansıyla beklentileri karşılamış bir isim. Gereğini yapacaktır. Burada kim oynarsa gereğini zaten yapıyor. İyi bir arkadaşlığımız var ve birbirimize destek oluyoruz." 


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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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