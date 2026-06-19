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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Antik tiyatroda yine milli maç heyecanı var

Paraguay ve ABD maçları ile Antiphellos Antik Tiyatrosu'ndaki milli maç heyecanının sürmeye devam edeceği belirtildi.

calendar 19 Haziran 2026 11:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Antik tiyatroda yine milli maç heyecanı var
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen milli maç yayınlarının Paraguay ve ABD karşılaşmalarıyla devam edeceği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kaş Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Erman Günay, AA muhabirine, Avustralya maçında Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda oluşan atmosferin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Organizasyonun sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını belirten Günay, tarihi mekanda milli takım heyecanının binlerce kişiyle birlikte yaşandığını ifade etti.

Avustralya karşılaşmasını antik tiyatroda yaklaşık 5 bin kişinin takip ettiğini kaydeden Günay, maçı izlemek amacıyla ilçeye gelen ziyaretçi sayısının ise 10 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Etkinliğin ardından vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını aktaran Günay, kaymakamlık, belediye ve Kaş Film Festivali ekibine çok sayıda kişinin ulaşarak organizasyonun devam edip etmeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

Gelen ilgi üzerine organizasyonu sürdürme kararı aldıklarını ifade eden Günay, ilçedeki oteller ve diğer konaklama işletmelerinden Paraguay ve ABD maçları öncesinde de yoğun geri dönüş aldıklarını kaydetti.

Paraguay ve ABD karşılaşmalarına yönelik ciddi talep oluştuğunu vurgulayan Günay, milli takımın gruptan çıkması halinde sonraki maçların da Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yayınlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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Antik tiyatroda yine milli maç heyecanı var
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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