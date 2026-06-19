Yunus Akgün: 'Fazla hırs da zarar'

"AVUSTRALYA'NIN TUZAĞINA DÜŞTÜK"

"YARIN BİR FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"

🇹🇷Yunus Akgün: "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık, çok hırslıydık. Bazen de çok hırs iyi değil, bunu biraz kontrollü bir şekilde yapmak gerekiyor."pic.twitter.com/J8Jq2kdBgJ



— Sporx (@sporx) June 19, 2026