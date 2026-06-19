Yunus Akgün: "Fazla hırs da zarar"
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün, Avaya Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Avustralya yenilgisinin ardından özeleştiri yaptıklarını belirten genç futbolcu, Paraguay karşısında galip gelecek güçte olduklarını vurguladı.
Gruptaki ilk maçta karşılaştıkları Avustralya'nın sahaya yansıtacağı oyun tarzını önceden öngördüklerini belirten Yunus Akgün, oyun üstünlüğüne rağmen istedikleri neticeyi alamadıklarını ifade etti. Saha içi verilere dikkat çeken milli oyuncu, "İstatistiksel olarak iyi bir görüntü sergilememize rağmen ne yazık ki topu filelerle buluşturmayı başaramadık. Bir anlamda rakibimizin kurduğu taktiksel tuzağın içine düşmüş olduk. Karşılaşmada ilk golü bulan taraf biz olabilseydik senaryo çok daha farklı yazılabilirdi; ancak onlar golü bulduktan sonra dirençlerini tamamen yukarıya çektiler" şeklinde konuştu.
"YARIN BİR FİNAL MAÇINA ÇIKACAĞIZ"
Alınan şanssız mağlubiyetin ardından kampta yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyleyen Akgün, Paraguay karşılaşmasının gruptaki kaderlerini belirleyecek önemde olduğunun altını çizdi. Ay-yıldızlı ekibin potansiyeline inandığını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Yaşadığımız kayıptan dolayı büyük bir üzüntü duyduk ama hemen ardından kendi eleştirilerimizi gerçekleştirip dersimize çok iyi çalıştık. Yarın sahada adeta bir final maçına çıkacağız ve oldukça çetin bir mücadele bizi bekliyor. Rakibimiz de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaktır. Ancak bizim oyuncu grubumuz ve kadro kalitemiz üst seviyede. Bu maçı kazanabilecek güce sahibiz. Kamuoyunun ve ülkemizin bizden beklentilerinin farkındayız. Amacımız yarın sahadan zaferle ayrılarak Türkiye'ye çok önemli bir 3 puan armağan etmek" ifadelerini kullandı.
"AVUSTRALYA'NIN TUZAĞINA DÜŞTÜK"
🇹🇷Yunus Akgün: "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık, çok hırslıydık. Bazen de çok hırs iyi değil, bunu biraz kontrollü bir şekilde yapmak gerekiyor."pic.twitter.com/J8Jq2kdBgJ
— Sporx (@sporx) June 19, 2026
Gruptaki ilk maçta Avustralya karşısında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ve kendilerine inananları hayal kırıklığına uğrattıkları için üzgün olduklarını dile getiren Yunus Akgün, takım olarak gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi. İlk maçta istatistiksel açıdan iyi olmalarına rağmen netice alamadıklarını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Topu kaleye sokamadık ve onların tuzağına düşmüş olduk. Golü bulduktan sonra dirençleri daha da arttı. İlk golü biz atsaydık her şey farklı olurdu. Üzüldük, kendi eleştirilerimizi yaptık ve dersimize çalıştık. Yarın adeta bir final maçına çıkacağız" dedi.
"PARAGUAY DA AVUSTRALYA GİBİ SAVUNMA YAPACAKTIR"
Gruptaki ikinci rakipleri Paraguay'ın fizik gücü yüksek ve defansif yönü kuvvetli bir takım olduğuna dikkat çeken başarılı kanat oyuncusu, saha içindeki stratejilerine dair ipuçları verdi. Paraguay'ın da Avustralya gibi katı bir savunma anlayışıyla sahada olacağını öngördüklerini belirten Akgün, "Biz ilk maçtan dersimizi aldık. Bu kez sahada daha kontrollü bir şekilde oynayacağız. Bizim kadromuz ve kalitemiz çok iyi, rakibimizi yenecek güçteyiz. Beklentilerin farkındayız, inşallah kazanıp ülkemize 3 puan armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"MONTELLA BİZE ÖZGÜVEN AŞILIYOR"
Kulüp takımı Galatasaray'daki oyun tarzına da değinen Yunus Akgün, ön alanda baskı yapmayı ve hücum presini sevdiğini ancak milli takımdaki taktiğin teknik direktör Vincenzo Montella'nın taleplerine göre şekilleneceğini belirtti. Paraguay'ın geriden oyun kurup kurmayacağına göre plan yapacaklarını aktardı.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın mağlubiyete rağmen takımın moralini yüksek tuttuğunu vurgulayan Akgün, "Hocamız ilk günden beri bize hep özgüven aşılıyor. Futbolda kaybetmek de var kazanmak da. Hocamız bu durumun özgüvenimizi kırmamasını istiyor. İlk maçta üzüldük ama çok etkilenmedik. Yarın sahada elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemize 3 puanı hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"GÖREV VERİLİRSE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"
Kendi bireysel form durumu ve takım içindeki rolü hakkında da mesajlar veren Yunus Akgün, teknik heyetin kararlarına saygı duyduğunu ve her an oynamaya hazır olduğunu belirtti. Formayı giymek için sabırsızlandığını aktaran başarılı kanat oyuncusu, "Kendi performansımla ilgili olarak, teknik direktörümüz bana ne zaman ve ne kadar süre görev verirse versin, her zaman sahada maksimumumu vermeye odaklanıyorum. Eğer yarınki kritik Paraguay müsabakasında da hocam bana şans tanırsa, hem ülkemin başarısı hem de takım arkadaşlarımın mücadelesine destek olmak adına sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
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|Avustralya
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|Türkiye
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|Paraguay
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Brezilya
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|Curacao
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|İsveç
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|Japonya
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|2
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|Hollanda
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|2
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|Tunus
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|Cape Verde
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|Norveç
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|Cezayir
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|Av.
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|Kolombiya
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|0
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|Takımlar
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|İngiltere
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