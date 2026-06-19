Kaan Ayhan: 'Mesele Paraguay değil biziz!'

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda deneyimli oyuncu Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirten Ayhan, sahada cesur bir karakter ortaya koyarak galibiyete ulaşacaklarına inandığını vurguladı.
19 Haziran 2026 10:05| Son Güncelleme Tarihi:19 Haziran 2026 10:16
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile kozlarını paylaşacak. San Francisco'da bulunan Bay Area Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma öncesinde milli futbolcu Kaan Ayhan, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak takımın son durumunu değerlendirdi.
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🇹🇷Kaan Ayhan: "Biz kendi oyunumuzu gösterdikten sonra Paraguay'ı da yenebiliriz. Bizim nasıl bir duruşla sahaya çıkacağımız asıl önemli olan."pic.twitter.com/hMS8VoMUek
Son antrenmanlarda takımın tamamen Paraguay müsabakasına odaklandığını belirten Kaan Ayhan, ilk maçta eksik kalan yanlarını geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Ay-yıldızlı ekibin sahada daha güçlü bir duruş sergilemek için yoğun çaba harcadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bizim istediğimiz skorla biter ve bizi destekleyen milletimize o galibiyeti armağan ederiz" dedi.
"CESUR BİR ŞEKİLDE OYNAMAMIZ LAZIM"
Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda her türlü senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini belirten Ayhan, ilk maçtaki sonucun geride kaldığını aktardı. Profesyonel futbolcular olarak bu tür durumlardan çıkma kalitesine sahip olduklarını dile getiren savunma oyuncusu, sahaya karakter koymaları gerektiğinin altını çizdi. Ayhan, "Bu kaliteyi yarın sahada göstermemiz lazım. Karakterimizle, cesur bir şekilde oynamamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi de bu. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"MESELE PARAGUAY DEĞİL, BİZİZ"
Rakipleri Paraguay'ın oyun yapısına dair analizlerini de paylaşan Kaan Ayhan, Güney Amerika ekibinin oyun felsefesi olarak Avustralya'ya benzediğini ancak fiziksel açıdan o kadar zorlayıcı bir defans hattına sahip olmayabileceklerini öngördü. Paraguay'ın hücum hattında bireysel ve teknik yeteneği yüksek oyuncular barındırdığına dikkat çeken Ayhan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:
"Biz, biz olduktan sonra, özellikle son 12-13 maçta gösterdiğimiz oyunla birlikte Paraguay'ı da yenebilecek bir takıma sahibiz. O yüzden yarın mesele Paraguay değil, biziz. Bizim hangi motivasyonla, hangi duruşla maça başlayacağımız önemli. Skoru her zaman elde edemeyebilirsiniz ama bunları gösterirseniz skor da bizden yana olacak."
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