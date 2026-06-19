Kaan Ayhan: 'Mesele Paraguay değil biziz!'

🇹🇷Kaan Ayhan: "Biz kendi oyunumuzu gösterdikten sonra Paraguay'ı da yenebiliriz. Bizim nasıl bir duruşla sahaya çıkacağımız asıl önemli olan."pic.twitter.com/hMS8VoMUek



— Sporx (@sporx) June 19, 2026