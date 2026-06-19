Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Paraguay'dan Türkiye'ye mesaj: "Avustralya'dan farklıyız"

Paraguay Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu

calendar 19 Haziran 2026 10:37 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Paraguay'dan Türkiye'ye mesaj: 'Avustralya'dan farklıyız'
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak Paraguay'ın teknik direktör Gustavo Alfaro, Türkiye'yle zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın oynanacağı San Francisco Bay Area Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfaro, duygularının yüksek olduğunun altını çizdi.

4-1 kaybedilen ABD maçında çok üzüldüklerini dile getiren Alfaro, "Maçı analiz ettik, bu sonucun pek çok sebebi vardı. Tek bir saniye bile duramıyorsunuz, böyle bir turnuvada moralinizi kaybedemezsiniz, kendinize acıyamazsınız, önünüzde aşmanız gereken sorunlar var. Her zaman futbolculara şunu söylüyorum; endişeli olmak yerine meşgul olun. Birçok şey yolunda gitmedi, duygular çok yükseldi. Verilere baktığınız zaman sebeplerini görebiliyorsunuz. Onun için yarınki maçın farklı olacağını düşünüyorum. Hem Türkiye hem bizim için hayati bir maç. Çünkü Dünya Kupası'ndayız. Kendinize acımakla vakit kaybedemezsiniz. Yeni sayfaya geçmeliyiz, bunu sonlandırmalıyız. Gözlem yapabileceğimiz çok konu var, hızdan, kondisyondan bahsediyoruz. Her bir maç için anahtar konular var. Çok sıkı çalıştık, futbolcularımı iki gün önce tebrik ettim. Bu antrenmanların yarın çok iyi sonuç vereceğini düşünüyorum. Çok zor bir maç olacak. Türkiye, İspanya ile aynı gruptaydı. Türkiye'nin 13, İspanya'nın 16 puanı vardı. Son maçta İspanya'yla berabere kaldılar. Türkiye'de çok genç yetenekler var. Martin'in mücadele etmesi gereken zorlu oyuncular var ama gücümüzü her zaman gösterdiğimiz gibi yine göstereceğiz. Milli Takımımız gruptan çıkabilmek için tüm gücünü ortaya koyacak." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR MAÇ OLACAK!"

Alfaro, Türkiye maçının hiçbir şeyi etkilememesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Farklı bir maç olacak. Avustralya mükemmel bir maç oynadı, biz de rakibimiz karşısına mükemmel olarak çıkacağız. Türkiye orta sahasında rakamları çok artırdı ama iki uzun pas sonrasında durum değişti ve farklı bir denge ortaya çıktı. Bu nedenle futbol çok güzel, bazen sonucu sahip olduğunuz kaynaklarla açıklayabiliyorsunuz. Türkiye hakimiyeti elde etti ama Avustralya bütün alanları kapattı. İşin hücum ve defans kısmında bir önceki maçtaki durum bir sonraki maçta hayata geçmeyebilir. Bu nedenle futbol çok dinamik ve öngörülmesi çok zor bir spor. Bir maçı oynamadan asla kazanacağınızı bilemezsiniz, bu yarınki maç için de geçerli. Biz Avustralya'dan daha farklı bir oyun oynayacağız. Savunmamız her zaman güçlüdür ama birdenbire geçen maçta ortaya farklı durumlar çıktı. DNA'mıza uygun bir oyun oynayacağız. Anları yönetemezseniz, rakip takım bunun bedelini ödetiyor. İnce bir ayar yapmamız gerekiyor. Kaybettik ama ondan sonra yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Aksi halde sürekli yas halinde olursunuz."

"YENİLİRSEK ELENEBİLİRİZ AMA KARARLAR VERMEK ZORUNDAYIZ"

Türkiye karşısında hakimiyeti ve koordinasyonu artırmak zorunda olduklarını dile getiren Alfaro, Avustralya-Türkiye mücadelesini takım halinde izlediklerini söyledi.

Alfaro, maçı seyrederken analiz yaptıklarını belirterek, "Yenilirsek elenebiliriz ama kararlar vermek zorundayız. Elimizdekilerin en iyisi olduğunu düşünüyorsak onları yine ilk 11'de sahaya çıkaracağız. Karar vermek için burada bulunuyorum. Bir strateji belirledim ve bunu oluşturdum. Sorumluluğu üstleniyorum. 23 yıllık profesyonel kariyerimde en iyi takımı bir araya getirerek kararlar verdim ve oyunculara güven vermeye çalıştım. Onlara zarar vermemeye çalışıyorum, en kötü yenilgiden bile bir şeyler öğrenebiliriz. Sonuçta her şey bir gurur meselesi. ABD maçı gururumuzu incitti, oyuncularıma yüzde 100 güveniyorum. Onların ne şekilde tepki verdiğini görüyorum. Çok zor zamanlardan geçtik. 16 yıl sonra Dünya Kupası'na geldik, sonuç elde etmek için buradayız. Eğer elde edemezsek buradan öğrendiklerimizle bir sonraki Dünya Kupası'na gelmeye çalışacağız."

MATİAS GALARZA: "TÜM PERFORMANSIMI ORTAYA KOYACAĞIM"

Teknik direktör Gustavo Alfaro'yla birlikte basın toplantısında yer alan futbolcu Matias Galarza, Dünya Kupası'na katılarak en iyi senaryonun içinde olduğunu söyledi.

Gururlu ve mutlu olduğunu, Türkiye ile oynayacakları maçı düşündüğünü belirten Galarza, "Ülkem için bütün benliğimle tüm performansımı ortaya koyacağım. Futbolcuları düşünüyorum. Geçmişte Messi'ye karşı da maçlarda oynadık. En iyi futbolculara karşı oynadık. Türk Milli Takımı'nın bireysel olarak çok güçlü oyuncuları var. Hazırlıklıyız, kendimize güveniyoruz. Paraguay Milli Takımı'nın en iyi oyununu ortaya koymaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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