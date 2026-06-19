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Sane'ye Mbappe benzetmesi: "Aynı seviyedeler"

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Leroy Sane'nin Kylian Mbappe seviyesinde bir oyuncu olduğunu söyledi.

calendar 19 Haziran 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 13:46
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Sane'ye Mbappe benzetmesi: 'Aynı seviyedeler'
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Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart, Galatasaray forması giyen ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın oyuncusu olan Leroy Sane hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MBAPPE SEVİYESİNDE"

Almanya ile Curaçao arasında oynanan maç öncesinde konuşan Van der Vaart, Leroy Sane'nin potansiyeline vurgu yaptı.

Hollandalı futbol adamı, "Leroy Sane, kafasını futbola verirse Mbappe ile aynı seviyede birisi." ifadelerini kullandı.

ALMANYA'YI FAVORİ GÖSTERDİ

Dünya Kupası'nda Almanya'yı favoriler arasında gösteren Van der Vaart, güçlü kadro yapısına dikkat çekti.

Tecrübeli isim, özellikle Leroy Sané ve Jamal Musiala'nın performanslarının takımın turnuvadaki başarısında belirleyici rol oynayacağını vurgularken, "Musiala da eski formuna kavuştu. Bu yüzden Almanya'yı Dünya Kupası'nın favorileri arasında görüyorum" ifadelerini kullandı.

SANE'YE ÖVGÜLERİ SÜRÜYOR

Van der Vaart, Leroy Sane hakkında daha önce de benzer açıklamalarda bulunmuştu.

2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde de Alman yıldızı öven Hollandalı isim, "Formunda olduğunda gerçekten dünyanın en iyilerinden biri. Çok özel bir kaliteye sahip" değerlendirmesini yapmıştı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane ise Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika sahada kaldı.

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1ABD11004133
2Avustralya11002023
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
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1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
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1İskoçya11001013
2Fas10101101
3Brezilya10101101
4Haiti100101-10
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1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
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1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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