Boateng'den Ronaldo'ya salvo
Kevin-Prince Boateng, Cristiano Ronaldo'nun artık ilk 11'de başlamaması gerektiğini savundu. Ganalı eski futbolcu, yıldız oyuncunun kenara çekilerek genç isimlere fırsat vermesi gerektiğini söyledi.
Boateng, "Tamamen dürüst olabilir miyim? Eğer Cristiano Ronaldo gerçekten bir takım oyuncusuysa, kenara çekilmeli ve genç oyunculara parlama şansı vermeli." dedi.
Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisine de değinen eski futbolcu, "Onun varlığı takım arkadaşları üzerinde büyük bir baskı yaratıyor çünkü herkes topu ona vermek zorunda hissediyor. Ben de kariyerimde böyle yıldızlarla oynadım ve tüm takımın onların gol atmasına odaklandığını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Portekiz'in büyük başarılar elde edebilmesi için Ronaldo'nun rolünün değişmesi gerektiğini savunan Boateng, "Portekiz bu turnuvada gerçekten ileri gitmek istiyorsa, Ronaldo geri adım atmalı. Başkalarının oynamasına izin vermeli ve son 15-20 dakikada oyuna girerek katkı sağlamalı." şeklinde konuştu.
Ronaldo'nun kırdığı rekorlara ve kariyerine duyduğu saygıyı dile getiren Boateng, "Hepimiz onun büyük hayranlarıyız. Ancak hepimiz bir gün eski performans seviyemizi koruyamayacağımız yaşa geliyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Ronaldo için de o dönem geldi." değerlendirmesinde bulundu.
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|Curacao
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|Japonya
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|Tunus
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|Mısır
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|Cape Verde
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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|Portekiz
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|Özbekistan
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|2
|Gana
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|Panama
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