YKS nedeniyle dev ekranlar iptal!
A Milli Takım'ın Paraguay maçı öncesi İçişleri Bakanlığı, YKS nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi.
DEV EKRAN ORGANİZASYONLARI İPTAL
Bakan Çiftçi'nin talimatı üzerine, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 06.00'da Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları iptal edildi. Valilikler ve belediyeler tarafından, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşmada sorun yaşamamasının yanı sıra gürültü kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirler de alındı.
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|Takımlar
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|A
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|Av.
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|1
|ABD
|1
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|0
|4
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|3
|3
|2
|Avustralya
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|Türkiye
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|4
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|2
|2
|0
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|3
|0
|3
|6
|2
|Güney Kore
|2
|1
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|2
|2
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|3
|3
|Çekya
|2
|0
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|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
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|Takımlar
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|Av.
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|1
|Kanada
|2
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|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|Bosna Hersek
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|Katar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İskoçya
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|Fas
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Brezilya
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Haiti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|1
|1
|0
|0
|7
|1
|6
|3
|2
|Fildişi Sahili
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Ekvador
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Curacao
|1
|0
|0
|1
|1
|7
|-6
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|S
|Takımlar
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|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsveç
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|2
|Japonya
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Hollanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|4
|Tunus
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|İran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|3
|Belçika
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Mısır
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|Suudi Arabistan
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|İspanya
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Norveç
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|2
|Fransa
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Irak
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Avusturya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Ürdün
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Cezayir
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|4
|Hırvatistan
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|-2
|0