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Çekya-Güney Afrika
1-1
18 Haziran
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01:00
19 Haziran
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04:00
18 Haziran
IFK Goeteborg-Vaalerenga
1-1

Filenin Sultanları, Ankara'da 2'de 2 yaptı!

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Haziran 2026 21:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Ankara'da 2'de 2 yaptı!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya blok sayıları ve Vargas'ın etkili smaçlarıyla başlayan Türkiye, 5-1 üstünlük sağladı. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu bölümün ardından Fransa farkı 2'ye (13-11) indirdi. Son bölümde daha az hata yapan ay-yıldızlılar, Vargas'ın 8 sayı ürettiği ilk seti, 25-17 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin ilk 14 sayısı 7-7 beraberlikle geçildi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlı ekip, Fransa'nın servis hataları ve İlkin Aydın'ın servis sayılarıyla farkı 3'e çıkardı: 13-10. Bu sayıdan sonraki 11 oyunun 7'sini alan Fransa, 17-17 eşitliği yakaladı. Vargas'ın smaç ve servis sayılarına, Depie, Elouga ve blok sayılarıyla karşılık veren Fransa, sette ilk kez öne geçti: 20-21. Son bölümde Elif Şahin'in servis serisiyle oyuna yeniden ağırlığını koyan milli takım, çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 üstün tamamladı.

Fransa, üçüncü sete 5-1'lik üstünlükle başladı ve Türkiye'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ve Jack-Kısal ile sayılar üreten milli takım, farkı kapatarak 10-9 öne geçti. Fransa'nın etkili hücumlarının arından servislerde yaptığı hatalarla sette 15-15 eşitlik sağlandı. Karşılıklı sayıların ardından Vargas ve Jack-Kısal ile etkisini artıran Türkiye, seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

Melissa Vargas'ın 22 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından milli takım, 4. galibiyetini alırken Fransa, 5. yenilgisini yaşadı.

Organizasyonda Türkiye'nin 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

ANKARA'DA 2 MAÇ DAHA OYNANACAK

Milliler, ikinci etapta ayrıca Almanya ve Çin ile de mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile kozlarını paylaşacak.

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