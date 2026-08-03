Trail Blazers, Jeremy Sochan ile 1 yıllık sözleşme imzalıyor

Portland Trail Blazers, serbest oyuncu Jeremy Sochan ile bir yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Blazer's Edge'in haberine göre kontrat garanti değil. Bu nedenle Sochan, sonbahardaki hazırlık kampında kadroda yer bulabilmek için mücadele edecek. Haberi ilk olarak ESPN'den Shams Charania duyurdu.
23 yaşındaki Sochan, 2025-26 sezonunu şampiyon New York Knicks'te tamamladıktan sonra beşinci NBA sezonuna girmeye hazırlanıyor.
2022 NBA Draftı'nda San Antonio Spurs tarafından 9. sıradan seçilen 2.03'lük forvet, üç buçuk sezon Spurs forması giydikten sonra şubat ayında serbest bırakılmış ve sezonun geri kalanında Knicks'e katılmıştı.
Dört NBA sezonunda Sochan; 9.9 sayı, 5.4 ribaund, 2.5 asist ve 24.1 dakika ortalamalarının yanı sıra yüzde 47 saha içi ve yüzde 28.6 üç sayı isabeti yakaladı.
Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda sınırlı süre alan Sochan, normal sezonda 16 maçta 6.9 dakika, playofflarda ise sekiz maçta 3.3 dakika ortalama süre aldı.
Buna karşın San Antonio'da çok daha büyük bir role sahip olan genç oyuncu, 212 maçta forma giyerken bunların 149'una ilk beşte başladı ve maç başına 25.3 dakika süre aldı.
Sochan'ın Portland'a gelişi, özellikle forvet rotasyonuna savunma sertliği, çok yönlülük ve fiziksel güç katması açısından önemli görülüyor. Ancak bu hamlenin takımın dış şut tehdidine önemli bir katkı sağlaması beklenmiyor.
23 yaşındaki Sochan, 2025-26 sezonunu şampiyon New York Knicks'te tamamladıktan sonra beşinci NBA sezonuna girmeye hazırlanıyor.
2022 NBA Draftı'nda San Antonio Spurs tarafından 9. sıradan seçilen 2.03'lük forvet, üç buçuk sezon Spurs forması giydikten sonra şubat ayında serbest bırakılmış ve sezonun geri kalanında Knicks'e katılmıştı.
Dört NBA sezonunda Sochan; 9.9 sayı, 5.4 ribaund, 2.5 asist ve 24.1 dakika ortalamalarının yanı sıra yüzde 47 saha içi ve yüzde 28.6 üç sayı isabeti yakaladı.
Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda sınırlı süre alan Sochan, normal sezonda 16 maçta 6.9 dakika, playofflarda ise sekiz maçta 3.3 dakika ortalama süre aldı.
Buna karşın San Antonio'da çok daha büyük bir role sahip olan genç oyuncu, 212 maçta forma giyerken bunların 149'una ilk beşte başladı ve maç başına 25.3 dakika süre aldı.
Sochan'ın Portland'a gelişi, özellikle forvet rotasyonuna savunma sertliği, çok yönlülük ve fiziksel güç katması açısından önemli görülüyor. Ancak bu hamlenin takımın dış şut tehdidine önemli bir katkı sağlaması beklenmiyor.