Basketbol Süper Ligi'nde antrenörlük görevine 9 yıl sonra Nenad Markovic'i getirdikten sonra transferde ilk olarak Bursaspor'dan altyapısında kariyerine başlayan Yavuz Gültekin'i yuvaya döndüren Karşıyaka eski oyuncularından Hakan Sayılı'yla da anlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-kırmızılılarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında forma giyip geçen sezonu Mersin Spor'da geçiren 26 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 1 yıl sonra takıma dönmeyi kabul etti. Geçen sezon sakatlık yaşayıp sezonu erken kapatan Hakan'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Hakan gibi Mersin'de forma giyen eski yerli oyunculardan Ergi Tırpancı'yla yapılan görüşmelerin ise olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.
Karşıyaka potasında Hakan da tamam
Karşıyaka, eski oyuncusu Hakan Sayılı'yla anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
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