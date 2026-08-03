Kim Min Jae'den geleceği için açıklama

Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, Alman ekibinde mutlu olduğunu ve kulüpte kalmak istediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler
Kim Min Jae'den geleceği için açıklama
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Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Güney Koreli savunma oyuncusu, Bayern Münih'te mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Kim Min Jae, "Bayern Münih'te olmaktan son derece mutlu ve memnunum. Şu ana kadar çok fazla maçta oynadım ve her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım, sahada her şeyimi ortaya koydum. Bu sezon daha fazla oynamayı ve kulüpte kalabilmeyi umuyorum." sözlerini sarf etti.

Kim Min Jae, yaz transfer döneminde daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

BAYERN PERFORMANSI

2023'ten bu yana Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 116 maçta süre buldu. Kim Min Jae, bu maçlarda savunma performansının yanı sıra 5 gol, 3 asistle skor katkısı da verdi.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun, Bayern Münih ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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