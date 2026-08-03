Galatasaray'dan yabancı kuralına sert tepki!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Rennes maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı oyuncu kararının yanlış olduğunu savunan Kavukcu, şunları kaydetti:
"Federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bugün A+ bir oyuncu almak için gittiğimizde inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye de bir şey olmuyor. Bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya gidiyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Paramız olmadığı için bunları yapmıyor değiliz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür, Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Geleceği de başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. UEFA'nın kriterleri var. Bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi 'Ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacağını düşünürüz.' diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez, biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın."
"Federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar, yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Bugün A+ bir oyuncu almak için gittiğimizde inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye de bir şey olmuyor. Bugün 30 milyon, 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya gidiyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Paramız olmadığı için bunları yapmıyor değiliz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür, Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Geleceği de başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. UEFA'nın kriterleri var. Bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi 'Ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacağını düşünürüz.' diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz, doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez, biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın."